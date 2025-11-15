Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Roja

Así fue el gol con el que Chile se puso en ventaja ante Rusia en Sochi

Una mezcla perfecta en el mediocampo, entre un ex Católica, un actual colocolino y un jugador de la U de Chile, terminó en la apertura.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
El primer gol del partido fue chileno
© Selección ChilenaEl primer gol del partido fue chileno

Partido amistoso exótico. Chile y Rusia se enfrentan en Sochi, en uno de los dos encuentros que sostendrá La Roja en tierras europeas, para cerrar el año estrepitoso que significó este 2025.

Las Eliminatorias fueron un terrible fracaso para la Selección Chilena. Sobre todo, considerando que hubo que esperar la eliminación total y completa para que Ricardo Gareca dejara definitivamente la banca nacional.

Con Nicolás Córdova, cierta mejora se ha visto, pero las métricas siguen sin ser la solución para el combinado nacional. Rusia era una posibilidad, no obstante, de demostrar que el alza es sostenible.

Chile vs Rusia EN VIVO: minuto a minuto, goles y jugadas del amistoso de la selección chilena

ver también

Chile vs Rusia EN VIVO: minuto a minuto, goles y jugadas del amistoso de la selección chilena

Gol de Chile

Ocurrió en el minuto 37 del partido. Chile era dominado y había poco control del balón por parte de los dirigidos por Nicolás Córdova. Pero, una jugada rápida terminó siendo una demostración que no hace falta la posesión para ir arriba del marcador.

Una recuperación al medio de la cancha de Vicente Pizarro terminó en los pies de Javier Altamirano, quien la controló y la pasó, inmediatamente, de cabeza. La habilitación fue aprovechada por Gonzalo Tapia, quien fue hasta el área chica y disparó al palo contrario del portero (37′).

Este tanto fue el único del primer tiempo del duelo entre la Selección Chilena y Rusia y es el primero, también, de Gonzalo Tapia vistiendo la camiseta de La Roja.

Publicidad

Mira aquí el gol:

Tweet placeholder
La Roja lamenta su primera baja en los amistosos que disputará en Rusia

ver también

La Roja lamenta su primera baja en los amistosos que disputará en Rusia

Lee también
Bose destaca las grandes claves de Chile ante Rusia y fija una ardua tarea
Selección Chilena

Bose destaca las grandes claves de Chile ante Rusia y fija una ardua tarea

¿Dónde ver ONLINE el amistoso de Chile vs. Rusia?
Selección Chilena

¿Dónde ver ONLINE el amistoso de Chile vs. Rusia?

Chile vs. Rusia: Horario y dónde ver EN VIVO el partido amistoso
Selección Chilena

Chile vs. Rusia: Horario y dónde ver EN VIVO el partido amistoso

Supera a Alexis: el notable registro que alcanzó Brereton en la Roja
Selección Chilena

Supera a Alexis: el notable registro que alcanzó Brereton en la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo