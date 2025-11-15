Partido amistoso exótico. Chile y Rusia se enfrentan en Sochi, en uno de los dos encuentros que sostendrá La Roja en tierras europeas, para cerrar el año estrepitoso que significó este 2025.

Las Eliminatorias fueron un terrible fracaso para la Selección Chilena. Sobre todo, considerando que hubo que esperar la eliminación total y completa para que Ricardo Gareca dejara definitivamente la banca nacional.

Con Nicolás Córdova, cierta mejora se ha visto, pero las métricas siguen sin ser la solución para el combinado nacional. Rusia era una posibilidad, no obstante, de demostrar que el alza es sostenible.

Gol de Chile

Ocurrió en el minuto 37 del partido. Chile era dominado y había poco control del balón por parte de los dirigidos por Nicolás Córdova. Pero, una jugada rápida terminó siendo una demostración que no hace falta la posesión para ir arriba del marcador.

Una recuperación al medio de la cancha de Vicente Pizarro terminó en los pies de Javier Altamirano, quien la controló y la pasó, inmediatamente, de cabeza. La habilitación fue aprovechada por Gonzalo Tapia, quien fue hasta el área chica y disparó al palo contrario del portero (37′).

Este tanto fue el único del primer tiempo del duelo entre la Selección Chilena y Rusia y es el primero, también, de Gonzalo Tapia vistiendo la camiseta de La Roja.

Mira aquí el gol:

