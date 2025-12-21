La selección chilena no tiene entrenador desde la salida de Ricardo Gareca y más allá de los nombres que han rondado, es Nicolás Córdova quien sigue como el jefe en Juan Pinto Durán.

La Roja piensa en la lejana Copa del Mundo de 2030, luego de no poder clasificar a la cita planetaria que se disputará en el 2026. Al parecer en la ANFP no hay apuro por encontrar al nuevo DT y prueba de aquello, es que el interinato de Córdova se sigue alargando.

La postura de Nicolás Córdova

Ante los problemas económicos de la selección chilena, no son pocos los que incluso piensan en Nicolás Córdova como una alternativa válida para que siga como el entrenador de la adulta. El ex volante de Colo Colo se lo toma con calma y ratifica su compromiso con La Roja.

“Estoy a disposición de la Federación hasta que requieran de mi trabajo y llegue o definan a un nuevo entrenador para futuro”, explicó en la Copa UC a TNT Sports. Córdova ha recibido varias críticas por su labor en la selecciones menores, como la actuación en el Mundial Sub 20. Pese a esto, ratifica el organigrama al interior de Juan Pinto Durán.

“Seguimos trabajando con Sebastián Miranda y Ariel Leporati con sus divisiones. Con Sebastián empezaremos con la nueva generación sub 20 y Ariel para su preparación para la sub 17″, detalló el entrenador.

Nicolás Córdova combina sus funciones en la selección adulta y las menores. Imagen: Photosport

Más allá de los cuestionamientos, Córdova se muestra conforme con el trabajo que lidera a nivel selecciones. De hecho, reveló los diversos esfuerzos que hacen por mantenerse cerca de los jugadores seleccionables en el fútbol joven.

“Estamos realizando una serie de microciclos de trabajo con jóvenes en regiones. También mantenemos un seguimiento a jugadores que están en el extranjero como en Argentina donde tenemos a Jonathan Guerrero de Independiente y Bastián Vilchez con Baruk Basáez de Argentinos Juniors”, cerró Nicolás Córdova.