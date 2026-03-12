La selección chilena prepara los últimos detalles para lo que será su regreso a la cancha en este 2026. Nicolás Córdova incluso ya tiene día para dar a conocer a los nominados.

La Roja disputará dos encuentros amistosos en el mes de marzo y ante dos selecciones mundialistas, como Cabo Verde y Nueva Zelanda. Por esta razón. el entrenador afina detalles de los jugadores que integrarán el listado para estos duelos.

¿Cuándo publicará la lista Nicolás Córdova?

Chile no juega desde noviembre del 2025, cuando derrotó a Rusia y a Perú. Han pasado cerca de 4 meses, por lo cual mucha agua ha corrido bajo el puente. Los rendimientos han variado entre los jugadores, por lo que hay diversos factores a considerar a la hora de elegir a los llamados.

Hay bastante expectativa por esta nueva nómina y ya trascendió la fecha cuando Nicolás Córdova dará a conocer a los seleccionados. Pues bien, de acuerdo a Al Aire Libre, el entrenador entregará el listado el próximo lunes 16 de marzo.

Habrá que esperar en qué momento lo hace, ya que este lunes Colo Colo cerrará la fecha ante Huachipato a las 20:30 horas y normalmente, la nómina es entregada cuando ya están disputados todos los partidos. Seguramente los Albos tendrán algunos nominados.

Chile enfrentará en primera instancia a Cabo Verde el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas, en el Eden Park de Auckland. En el mismo recinto, pero el El lunes 30 de marzo a las 3:15 horas, La Roja se medirá ante Nueva Zelanda.

Chile sigue trabajando pensando en el próximo ciclo clasificatorio al Mundial de 2030. Imagen: Photosport

Para la próxima nómina, se esperan algunas sorpresas como jugadores de O’Higgins ante su buen cometido en la Copa Libertadores. Marcelino Núñez por su parte, no podrá estar presente debido a una lesión que sufrió en Ipswich Town de Inglaterra.