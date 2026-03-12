Hace algunos días llamó la atención la noticia de que Thomas Gillier, exarquero de Universidad Católica, aparecía como una opción para integrarse a la selección de Argelia e incluso disputar el Mundial de 2026. Ahora, una nueva información volvió a encender el tema.

El medio Futchile reveló que el guardameta, quien ya ha sido nominado a la selección chilena, pero aún no ha debutado, podría defender a la selección argelina debido a la nacionalidad de su abuela, situación que lo mantiene en la carpeta de scouting del combinado africano.

“En el país africano ya saben de la situación del arquero que actualmente está en el CF Montreal de la MLS. Aún no debuta en la selección chilena y podría jugar perfectamente para el país africano”, señaló el medio hace algunos días.

¿Thomas Gillier jugará por Argelia?

Tras esta noticia, el periodista Christopher Brandt entregó nueva información a través de sus redes, revelando que el ex UC no ha recibido ningún llamado por parte de la Federación de Argelia, pero aunque la recibiera, el plan del jugador es defender el arco de la Roja.

“Thomas Gillier no ha sostenido ningún tipo de contacto con la Federación de Argelia. Pese a que su abuela nació en ese país, el jugador no posee ni ha tramitado la nacionalidad”.

Gillier buscará representar a la Roja/Photosport

Añadiendo que el jugador busca ganarse un espacio con la selección chilena. “El arquero está enfocado en La Roja y Córdova lo tiene considerado en la nómina del lunes”.

