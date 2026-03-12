Universidad de Chile intenta dar vuelta la página luego de días muy intensos en el Centro Deportivo Azul, donde lo más llamativo fue la salida del técnico Francisco Meneghini por el bajo rendimiento.

Por lo mismo, a contar del miércoles, trabajan bajo las órdenes de Jhon Valladares, quien en compañía de Manuel Iturra, deben preparar a la U para el compromiso del fin de semana.

Los azules deben viajar al norte del país, donde visitarán a Coquimbo Unido, el flamante campeón del fútbol chileno, que puede incrementar al mal momento que tiene la U.

Por lo mismo, hay una amenaza a esta idea de tomar un respiro en el torneo, que tiene como protagonista a una de las grandes figuras que tiene el cuadro Pirata: Diego Sánchez.

Diego Flores muestra tarjeta roja a Diego Sanchez de Coquimbo Unido ante Concepción. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

El Mono Sánchez regresa contra la U

Según publica del diario El Día de Coquimbo, el Mono Sánchez se prepara para ser titular en el cuadro local ante Universidad de Chile, una vez que ya cumplió una fecha de castigo.

“Caputto difícilmente realizará modificaciones importantes en la formación que venció a Huachipato. Sin embargo, contará con una noticia positiva con el regreso del arquero Diego Sánchez, quien ya cumplió la fecha de suspensión tras su expulsión frente a Concepción y podrá volver a defender el arco pirata en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso”, explican.

Por lo mismo, saben que con su mejor contingente pueden hacerle daño a una U que viene muy frágil por lo que le ha tocado vivir, además con una larga lista de lesionado que borra a todas sus figuras.

“El rival de turno, en tanto, llega envuelto en un escenario complicado. Universidad de Chile enfrentará el duelo sin su entrenador Francisco Meneghini, recientemente desvinculado, por lo que deberá asumir el compromiso con un cuerpo técnico interino”, explicaron.

