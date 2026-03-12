Lota Schwager vive su esperada revancha en el fútbol chileno, luego de ascender desde la Tercera A a la Segunda División. Por eso, tras nueve años el equipo de la lamparita se arma rumbo al profesionalismo.

Y para sorpresa de los hinchas, el equipo de Renato Ramos ya prepara su plantel para el 2026 en la Liga 2D. Es ahí donde figura el nombre de un codiciado goleador que rondó este año en clubes chilenos: Emanuel Ponce.

Según informó el medio Sabes Deportes, el delantero que la rompió en el fútbol de Australia por siete años “retornó a Chile en búsqueda de una oportunidad en el fútbol nacional. Los sondeos han sido de diferentes lados”.

Los pergaminos del refuerzo que busca Lota Schwager

Emanuel Ponce sigue buscando equipo en Chile y la opción de Lota Schwager es la camiseta más reciente que se acerca a su destino. Los carboníferos apelan al cartel goleador en el fútbol de Oceanía.

Emanuel Ponce.

“Unión Española, Santiago Wanderers y San Marcos de Arica aparecieron como opción”, recalcó la citada fuente. Es más, el artillero estuvo entrenando este año en Santiago Morning, pero no se pudo concretar su fichaje.

Publicidad

Publicidad

En Australia, Emanuel Ponce anotó 96 goles en siete temporadas y figura con el logro de ser el mejor jugador latino de la National Premier League (Segunda División). Hoy sigue sin club y Lota Schwager busca su carta.

El recien ascendido quedó en el grupo sur de la Segunda División. Ahí enfrentará a Colchagua, Deportes Linares, Rengo, General Velásquez, Provincial Osorno y Santiago Morning.

Publicidad