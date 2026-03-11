Claudio Borghi dice no tener sorpresa por la salida de Paqui Meneghini en la U de Chile. Luego de apenas siete partidos -seis por la Liga de Primera y uno por la Copa Sudamericana- la directiva azul llegó a un acuerdo con el director técnico para ponerle punto final a su ciclo.

El Bichi contestó el teléfono a RedGol y analizó en profundidad el adiós del entrenador azul. “Mi abuelita decía que siempre para el hombre es digno tener trabajo y agradecer a quién te lo da, de acuerdo lo que estás haciendo. A mí la U no me ofreció trabajo. Es la contrapregunta de un periodista de si dirigiría a la U. Haría y no haría muchas cosas. Estamos hablando de alguien que se fue y listo”, aclaró de una sobre los fuertes rumores.

¿Sorprende la salida de Paqui?

No, me sorprende que en cinco o seis fechas haya tres equipos sin entrenador. Eso no habla de un campeonato exigente. No tenemos un torneo exigente. En algunos temas son serios, pero no en todos. Tenemos planteles que no son buenos para la competencia o no son los técnicos idóneos para los equipos. Me preocupa que al inicio de cualquier ciclo salen a decir los dirigentes que están completamente conformes y a los cinco partidos, patada en la raja y te vas para la casa.

Francisco Meneghini llegó a un acuerdo para salir de la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

¿Qué le genera este loop de técnicos que salen?

En algo nos estamos equivocando. No me gusta que una persona pierda el trabajo, cualquiera sea su oficio. Es un proceso increíble cuando alguien se queda sin trabajar, más allá de que lo necesite o no. Uno encuentra un conocido o amigo y te dice que se quedó sin pega y siempre es triste. La gente dice que es lo que depara la vida. Y sí, no lo niego. Pero no me puedo alegrar porque a alguien no le fue como esperaba.

¿Tiene que apurarse la U en encontrar a un técnico estelar?

¿Qué es un técnico estelar? Uno de nombre, caro, extranjero, que se mantiene donde está, que proponga ser campeón. Hay diferentes tipos de técnico. Miro las ternas y me sorprendo, ninguno tiene que ver con el otro. Nada. No sé cuáles son los planes con el técnico, pero este era un proceso de dos años y duró seis fechas.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Lo celebra? La reacción de Leandro Fernández al adiós de Paqui Meneghini en U. de Chile

Borghi desmenuza el panorama de la U de Chile tras la salida de Francisco Paqui Meneghini

Claudio Borghi cree que la U de Chile tiene un punto de inflexión clave con la salida de Paqui Meneghini. Encontrar al sucesor, aunque por el momento John Valladares tomó el mando del equipo interinamente. Y será él quien dirija en la visita a Coquimbo Unido.

“Quizá metes un nombre que tapa el agujero del momento y no es lo idóneo para adelante. No olvidemos que la U paga indemnizaciones de técnicos hace cuatro o cinco años. Algo está pasando, no me puedo equivocar en seis años con cinco gerentes”, dijo el Bichi Borghi.

Añadió que “cada vez que se inicia el año y salen los dirigentes que dicen que están contentos. En el cambio del presidente, si el 60 por ciento del país se equivocó, no vamos a poner a otro. No es así, los procesos se cumplen. Pero los procesos en la vida han cambiado”, profundizó Borghi.

Publicidad

Publicidad

Paqui Meneghini dirigió por última vez a la U en el 1-1 ante U de Concepción. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Antes duraba cuatro años, tres años, cinco años. Después dos años, un año. Ahora duran cinco partidos. Ya no hablemos de procesos, busquemos otra palabra que grafique lo que estamos viviendo o la Real Academia de la Lengua Española se va a quejar con nosotros. Va a quitar la palabra proceso”, expuso Borghi, tetracampeón con Colo Colo y ex DT de la selección chilena.

¿Hay técnicos chilenos capacitados para la U?

Repito, qué es lo que quieres. Gente capaz hay en todos lados. Te digo trae a Sampaoli. ¿Lo puedes pagar? Quiero un capacitado de acuerdo al presupuesto que tengo. Si compro algo en una tienda, querré lo mejor, pero no lo puedo pagar todo. Tengo que salir con lo que alcance la plata, no con lo que quiero.

Publicidad

Publicidad

Oiga, y Colo Colo se metió puntero tras perder el Superclásico…

Sí, en un campeonato no extraordinario va puntero. Parecía que iba a bajar después del clásico y no lo hizo. Ganó a Audax, de los últimos cuatro partidos ganó tres y perdió uino. Bastant bueno, veremos si puede mantenerlo en el tiempo que es la tarea que tiene todo entrenador en el tiempo.

ver también Claudio Borghi se aburre de Javier Correa y le dice de todo: “Los mandó a la chu…”

Revisa el compacto del empate entre Universidad de Chile y U de Concepción

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile suma 7 puntos en 6 partidos jugados en la Liga de Primera 2026.

Publicidad