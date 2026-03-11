Una oportunidad de oro es la que tiene O’Higgins de Rancagua para meterse en la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026, cuando este miércoles visite en la ciudad colombiana de Ibagué a Deportes Tolima, en la vuelta por la fase 3.

El “Capo de Provincia” llega a este encuentro con una ventaja mínima, tras vencer en el Estadio El Teniente con la anotación de Francisco González, e intentará repetir lo que logró en Brasil, donde eliminó al Bahíaen definición por penales.

Si O’Higgins mantiene su ventaja y se lleva la serie, clasificará a la fase de grupos de Copa Libertadores y será el tercer equipo chileno en esta instancia, junto a Coquimbo Unido y Universidad Católica. Si pierde, jugará la Sudamericana junto con Audax Italiano y Palestino.

Sigue el minuto a minuto de O’Higgins vs. Bahía por Copa Libertadores: