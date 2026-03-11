Es tendencia:
O’Higgins vs. Tolima: Minuto a minuto y dónde ver el partido por Copa Libertadores

El "Capo de Provincia" buscará en la ciudad colombiana de Ibagué meterse en la fase de grupos. Lo peor que le puede pasar es jugar la Sudamericana.

Por Alfonso Zúñiga

O'Higgins visita a Deportes Tolima por Copa Libertadores.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTO'Higgins visita a Deportes Tolima por Copa Libertadores.

Una oportunidad de oro es la que tiene O’Higgins de Rancagua para meterse en la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026, cuando este miércoles visite en la ciudad colombiana de Ibagué a Deportes Tolima, en la vuelta por la fase 3.

El “Capo de Provincia” llega a este encuentro con una ventaja mínima, tras vencer en el Estadio El Teniente con la anotación de Francisco González, e intentará repetir lo que logró en Brasil, donde eliminó al Bahíaen definición por penales.

Si O’Higgins mantiene su ventaja y se lleva la serie, clasificará a la fase de grupos de Copa Libertadores y será el tercer equipo chileno en esta instancia, junto a Coquimbo Unido y Universidad Católica. Si pierde, jugará la Sudamericana junto con Audax Italiano y Palestino.

O’Higgins vs. Deportes Tolima: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Libertadores

Sigue el minuto a minuto de O’Higgins vs. Bahía por Copa Libertadores:

HABRÁ FAN FEST EN RANCAGUA

Las autoridades de la ciudad organizaron un encuentro con hinchas para mirar el encuentro en pantalla gigante y acompañar a la distancia al Capo de Provincia en su desafío copero.

ASÍ FUE EL DUELO DE IDA

En Rancagua se vieron las caras ambos equipos y la victoria fue para el "Capo de Provincia" por 1-0, con anotación de Francisco González sobre el final del primer tiempo.

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

O'Higgins de Rancagua buscará meterse a la fase de grupos en Copa Libertadores y defenderá su ventaja en Ibagué, Colombia ante el Deportes Tolima.

Bienvenidos a una nueva cobertura internacional de RedGol.-

