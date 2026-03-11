José Contreras fue el portero de Venezuela en la visita de la Roja en 2016 por las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Aquel partido que comenzó cuesta arriba para la selección chilena gracias a un tremendo tiro libre de Rómulo Otero que Johnny Herrera se deglutió prácticamente por completo.

Aquel partido terminó con un marcador de 4-1 a favor del equipo adiestrado por Juan Antonio Pizzi, que celebró en el estadio Agustín Tovar de Barinas. Donde tanto Arturo Vidal como Mauricio Pinilla le anotaron por duplicado al entonces promisorio golero de la Vinotinto.

Los años han pasado, específicamente una década y hoy Contreras cuenta 31 octubres. Es el arquero titular indiscutido de Barcelona de Ecuador, que consiguió eliminar a Botafogo de Brasil en la Fase 3 de la Copa Libertadores. Y ganar su boleto a la fase de grupos del torneo más deseado de América.

Arturo Vidal venció dos veces a José Contreras. (Marcelo Hernandez/Photosport).

El oriundo de Apure tuvo una acción que lo hizo viralizarse en las redes del torneo. Y de los canales dueños de los derechos. Contreras está en el cuadro ecuatoriano desde enero de 2025. Fue clave para mantener el cero en su arco y conservar la ventaja que dio el gol del argentino Milton Céliz.

José Contreras, portero que tiene 9 partidos en la selección de Venezuela. (Leonardo Fernandez/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

ver también Brilló en O’Higgins, llegó como refuerzo a Barcelona de Ecuador y Argentinos Juniors explota ante un escándalo de Libertadores

La Roja le hizo un póquer en Venezuela: José Contreras se hace viral en triunfo de Barcelona a Botafogo

Lejos quedó en la historia de José Contreras en esa derrota de Venezuela ante la Roja y hoy puede celebrar orgulloso la clasificación de Barcelona de Guayaquil. Además, puede sonreír con desparpajo por los besos que le repartió a Matheus Martins.

El “11” del Fogao lo llenó de insultos, mientras que el ex golero del Deportivo Táchira sólo atinó a devolverle unos besos a Martins, quien evidentemente después no tuvo cómo enrostrarle algo al venezolano, muy hábil para dejar pasar segundos con la pelota en su poder.

Publicidad

Publicidad

José Contreras y su reacción viral ante Botafogo. (Captura).

Así las cosas, Barcelona se metió en la fase grupal bajo la tutela de otro venezolano: César Farías, quien entrenó a la Vinotinto y a la selección de Bolivia. Por lo pronto, el DT debe preparar a su equipo para un derbi de la ciudad ante el Guayaquil City. Aquel partido se jugará el domingo 15 de marzo desde las 20:15 horas en el estadio Christian Benítez Betancourt.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Le llueve sobre mojado: Revelan la nueva crisis que enfrentaría Pinilla: “No llegó en tres días”

Revisa el compacto del triunfo de Chile ante Venezuela en 2016

Revisa el compacto del triunfo de Barcelona ante Botafogo en la Libertadores