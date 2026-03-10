Mauricio Pinilla pasa por un complicado momento, ya que tras sufrir el remate de alguno de sus bienes por deudas que superan los 1.600 millones de pesos, ahora se sumaría una posible crisis matrimonial con Gissella Gallardo.

Según revelaron en Primer Plano, el exjugador de la Roja y Universidad de Chile no la estaría pasando nada bien, ya que revelan que la relación con la panelista de TV estaría en problemas debido a las tensiones y un desgaste general.

“Efectivamente, nuevamente hay un desgaste en la relación que tiene que ver no solo con lo económico, sino que también con el tema de los carretes, de los excesos, de la presión también de un remate a portas”.

¿Qué pasa entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo?

En el espacio de farándula también analizaron la respuesta de la panelista ante los rumores de separación debido a que no se siguen en redes sociales.

“Yo escuché una declaración de la Gissella que me llamó la atención: que ellos estaban hace mucho tiempo juntos, pero que ella no se ponía argolla, que tampoco se seguían en redes sociales”, comentó Francisca Merino.

ver también “No me da pena, tenía cinco Rolex y se los cambiaba por la ropa”: ex de Zamorano hace trizas a Mauricio Pinilla

“O sea, si uno vuelve en un matrimonio que lleva tantos años, ¿cómo no vas a poder seguir a tu marido en redes sociales?”, añadió la actriz.

Publicidad

Publicidad

Ante esto, Francisca García-Huidobro añade: “A mí me llegó el comentario de que no hace mucho tiempo, después del verano, Mauricio Pinilla salió de su casa un día y no llegó en tres o cuatro días”.

En síntesis: