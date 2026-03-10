Jorge Valdivia se refirió a la consagración de la generación dorada de la selección chilena, al coronarse campeona de Copa América 2015 con Jorge Sampaoli en la banca de La Roja. Incluso, El Mago puso por encima de Marcelo Bielsa al casildense.

Si bien Valdivia reconoce toda la importancia de Bielsa en la selección nacional, el ex mediocampista aseguró que La Roja de Sampaoli jugaba mucho mejor que la de Bielsa.

“Nosotros nos diferenciábamos por la toma de decisiones, que era rematar al arco, lo que hoy nos falta. La generación dorada fue la mejor selección chilena de todos los tiempos“, dijo el Mago en conversación con Pedro Carcuro.

Valdivia destaca a Sampaoli y la U 2011 para ser campeona de América

El otrora volante agregó que “nos portábamos como niños buenos. El jugador chileno es rebelde por historia. Fue el inicio de algo tan lindo“.

“Lo que pasa es que Bielsa fue un gestor, un formador. Tuvo la suerte de encontrarse con la mayoría de nosotros muy jóvenes. Hacíamos caso a alguien de la jerarquía de Marcelo Bielsa“, complementó.

Ahí el ex Colo Colo valoró que la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli aportara el ingrediente que terminó por darle el salto de calidad a una selección que ya tenía al Cacique de Claudio Borghi y otros como Gary Medel y Mauricio Isla.

“Viene una generación exitosa de la U, y la conquista de la Copa Sudamericana. Había experiencia de la selección y una nueva generación de cracks. Además Alexis y Arturo ya estaban consagrados en Europa. Por ahí se va a generar ciertas rencillas. Pero con Sampaoli jugamos mucho mejor que con Bielsa“, sentenció Valdivia.

