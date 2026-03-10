Jorge Valdivia recordó su salida de la selección chilena. El mediocampista fue vital en la obtención de la Copa América 2025 y uno de los regalones del entrenador Jorge Sampaoli, pero tras la salida del casildense perdió espacio.

Ya con Juan Antonio Pizzi en la banca, el Mago quedó fuera de la nómina para Copa América Centenario. Ese fue el comienzo de su fin en La Roja.

“Se habló que fue por la liga árabe donde yo jugaba, pero después igual me llamó para un partido de eliminatorias“, recordó Jorge Valdivia en conversación con Pedro Carcuro.

Mago Valdivia: “fue difícil…”

“Fue difícil aceptarlo (quedar fuera de la Copa América Centenario). Yo me consideraba jugador de selección. Pero ya quedarse en el lamento no viene en el momento actual“, agregó.

Valdivia lamenta que Pizzi lo haya retirado anticipadamente de La Roja.

Eso sí, el ex mediocampista de Colo Colo sentenció que “más allá de lo que pasó, yo soy un agradecido de todo lo que viví en la selección chilena“.

En La Roja Jorge Valdivia registró 79 partidos con siete goles y 19 asistencias. Disputó las Copas América de Venezuela 2007, Argentina 2011 y Chile 2015 (campeón), además de las eliminatorias y los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Hoy con 42 años tras su retiro en Necaxa el 2022, Valdivia ejerce como comentarista, respaldado por haber sido uno de los mejores mediocampistas y de los más habilidosos con el balón en la historia del fútbol chileno.

