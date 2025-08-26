Un año después de la histórica consagración de la Roja en la Copa América 2015, Estados Unidos organizó un torneo por el centenario del certamen de selecciones más antiguo de todo el mundo. Aquella gesta sirvió para el bicampeonato histórico de la selección chilena.

El equipo de Juan Antonio Pizzi venció por penales a la selección de Argentina luego de igualar 0-0 en el tiempo regular. Y tuvo la inesperada participación de un centrodelantero que entró cuando el cronómetro marcaba 108 minutos del partido.

Sí, en el segundo tiempo agregado. Fue entonces cuando Pizzi sacó del campo de juego en el Metlife Stadium a Eduardo Vargas. Hizo ingresar en su reemplazo a Nicolás Castillo, quien además estaba pensado para ejecutar un lanzamiento penal en la tanda.

“Ser campeón con mi club fue una de las cosas más lindas. De niño, de los 13 o 14 años, me imaginaba siendo campeón en mi estadio, con mi gente, con mis amigos”, contó el Nico en una entrevista con Miguel Layún para el podcast We Are Brave.

Tras marcar eso, recordó aquella histórica gesta del Equipo de Todos frente a la Albiceleste liderada por Lionel Messi. La Pulga se perdió el primer remate. Y lo mismo ocurrió con Arturo Vidal, quien tampoco pudo acertar a la portería. Con esa presión gigante, Castillo tomó el balón.

Nicolás Castillo antes de ejecutar un tiro penal clave. (Photosport).

“A nivel importante en lo que fue, ser campeón con la selección chilena también. Fue uno de los buenos momentos. No jugué mucho y entré a patear un penal en una final. Ni en mis mejores sueños imaginaba entrar”, reveló Castillo en es charla con su ex compañero en el América de México.

Añadió que “en esas copas calentaban cuatro o cinco y ni ahí calentaba. Fui a la Copa casi a mirar, jugar esa final fue un momento muy lindo”. Y qué mejor que coronar esa participación con un título inolvidable para las vitrinas de la selección chilena.

El festejo de Nicolás Castillo con el Gato Silva tras vencer por penales a Argentina y ganar la Copa América 2016. (Photosport).

Nicolás Castillo pone el título con la UC por sobre la Copa América 2016 con la Roja

La Copa América 2016 con la Roja fue un capítulo imborrable en la trayectoria de Nicolás Castillo. Pero tiene más relevancia para él en su corazón otro título que no se irá nunca de su memoria. “Ser campeón con tu club, con tu equipo de la vida… eso no tiene precio”, afirmó el renquino.

Así celebró Nicolás Castillo el título con Católica en 2016. (Javier Torres/Photosport).

Una consagración con el equipo dirigido por Mario Salas donde Castillo brilló con luz propia. “Muchos darían todo por ser campeón con su equipo. Eso para mí es lo más importante, algo para muy pocos”, expuso el Nico, quien nunca ocultó su fanatismo exacerbado por la UC.