Cambios en el fútbol chileno. Este jueves, el Consejo de Presidentes de la ANFP se reunió en Quilín y votó por las bases de la Liga de Primera 2026, donde se aprobaron importantes cambios para el otro año.

Entre las novedades destacan una modificación clave para el minutaje Sub 21. Se mantuvieron los 1.890 minutos mínimos que debe sumar cada club con sus juveniles, pero en 2026 los jugadores podrán acumular hasta 120′ por partido. Hasta ayer, el tope era 90′.

Además, se cambió la forma de clasificación a copas internacionales. El Chile 1 y Chile 2 se definirán por la tabla del torneo nacional, pero el Chile 3 será el campeón de la Copa de la Liga y el Chile 4 el ganador entre el tercero de la tabla y el campeón de la Copa Chile.

Pero, sin duda, una de las reformas más importantes tiene que ver con el aumento de jugadores en la planilla de cada partido, permitiendo que los entrenadores citen a 20 jugadores por encuentro y que ahora cuenten con nueve suplentes en vez de siete.

Aprueban la Ley Tiago Nunes para el fútbol chileno

Muchos han tildado esta modificación como la “Ley Tiago Nunes”. En su paso por U. Católica, el entrenador brasileño protestó sobre este tema y propuso un cambio a las bases para beneficiar a los clubes.

“Lo ideal sería convocar más jugadores como en la Copa Libertadores. Ahí se llevan 23 jugadores. Imagínense tuviera la oportunidad de llevar cinco jugadores más. Quizás los juveniles ya estarían ganando experiencia“, explicaba el técnico.