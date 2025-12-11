Los dos peores equipos de la Liga de Primera 2025 fueron Unión Española y Deportes Iquique, clubes que se fueron al descenso por sus mediocres campañas.

A pesar de bajar en cancha, el fútbol de escritorio vuelve a decir presente en el balompié nacional y ambos elencos tienen remotas chances de no bajar a Primera B.

Hispanos y Dragones Celestes se basan en el Reglamento de la ANFP, que dice que los elencos que pierden la categoría son los que tuvieron peor rendimiento en las últimas dos temporadas. Algo que ya no corre, pero que estaba en el escrito.

Los dos equipos que se pueden ir a la B si avanza el reclamo

La situación está en las manos de los abogados de Unión Española y Deportes Iquique, quienes tiene que revisar si la situación es viable.

En el caso que el reclamo avance, ya hay dos equipos que corren riesgo de descender en vez de hispanos y nortinos, según dio a conocer La Tercera.

En el citado medio hicieron cálculos y contaron que Deportes La Serena y Deportes Limache podrían tomar el lugar de Unión e Iquique en la Primera B 2026.

La Serena y Limache corren riesgo se avanza el reclamo. Foto: Raul Zamora/Photosport

“Según las cifras que manejan los equipos involucrados, los dos peores promedios del período 2022-2024 son los de Deportes La Serena (0,90) y Deportes Limache (1,03). En tercer lugar aparece Unión La Calera (1,11). Más arriba recién asoman Unión Española (1,16) y Deportes Iquique (1,20)”, señaló el citado medio.

La situación es reciente y se está analizando, pero se ve improbable que el reclamo avance en la ANFP.

