La Liga de Primera comienza a reformularse y por lo mismo se presentan las modificaciones antes del cierre de año para dar el puntapié inicial en 2026. El tema es que el Consejo de Presidentes y TNT Sports planean un cambio radical para dejar atrás un ítem que complicó la realización del campeonato nacional.

Esto tiene directa relación con la suspensión de partidos y que en 2025 llegó a superar la decena de encuentros postergados. Lo que también se aplicó a la Primera B y terminó alterando el calendario.

El caso más ejemplificador fue la Supercopa que se jugó en el Estadio Santa Laura y con un aforo mucho menor al esperado para un duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo.

Por lo mismo, como reza el dicho se decidió tomar el toro por las astas. Así lo detallaron en ESPN FShow donde revelaron que ahora los clubes tendrán que presentar más de un estadio como disponible para realizar sus encuentros de local.

No más partidos suspendidos en Chile

“La orden es clara: Ya no se pueden suspender partidos. Por eso se exigen cuatro estadios habilitados para ser local”, detallaron en la señal deportiva del cable. En el espacio además agregaron que en caso de ser postergados los encuentros, los clubes arriesgan sanción.

Pero el dato clave en este hecho, es que ahora además se impone un plazo máximo para que el partido en cuestión sea disputado. Lo que evita que los clubes saquen cualquier tipo de ventaja al llegar a esta instancia. “Ahora un partido suspendido deberá jugarse en máximo 21 días”, agregaron.

Está medida busca darle continuidad al fútbol chileno y será clave el próximo año ya que con el nuevo contrato firmado con TNT Sports, se contempla que haya fútbol desde enero hasta diciembre. Por lo que el calendario tampoco estará con los ventanas sin actividad que dejó el 2025.