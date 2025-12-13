Colo Colo tiene dos ventajas de cara a la temporada 2026. La primera, es que no tendrá que participar en ninguna competencia internacional, por lo que las energías estarán puestas en el plano local. Por otro lado, el 2025 fue un año con tal cantidad de errores, que es muy difícil hacerlo peor y se puede aprender de los tropezones.

Sea como sea, el Cacique ya empieza a armar el equipo que sostendrá la campaña del próximo año. Sin lugar a dudas, muchos partirán. Otros tantos se integrarán y, finalmente, el plantel quedará listo par afrontar de la mejor manera posible los 101 años.

Uno de los que empezó a sonar con fuerza en el Monumental es Nicolás Díaz. El hermano de Paulo vino a préstamo a Unión Española desde Tijuana y se fue de vuelta a la Liga MX a mitad de temporada. Ahora, lo quiere el albo, ante la poca consideración de los Xolos.

Habla el padre de Nico Díaz

Ítalo Díaz es un ex futbolista con paso por múltiples equipos del ámbito chileno, además de un par de encuentros con la Selección Chilena en las Eliminatorias a Corea/Japón 2002. Luego, se dedicó a ser técnico, con pasos por equipos de categorías inferiores.

RedGol se contactó con él. No con la misión de recordar su glorioso pasado, sino que, todo lo contrario, remitirse al presente. Ítalo es el padre de Nicolás Díaz y, claro, también de Paulo, jugador de River Plate. Es por eso que nos habló sobre la posibilidad de que el defensa central llegue a Colo Colo.

Sobre el interés albo, Ítalo Díaz es tajante. “Es importante que Colo Colo esté interesado, pero no sé qué tan seguro sea, porque el año pasado pasó lo mismo, querían al Nico y al final no pasó nada. Por eso él vino a Unión”, comenzó diciendo el padre de los talentosos futbolistas.

“Como siempre le he dicho a mis hijos, mientras no firmes un contrato, no hay nada. Eso se lo vengo diciendo desde que comenzaron. No saco nada con que se entusiasmen o se mal interpreten las cosas. Ahora, si se da, bien. Si es verdad, bien también. No voy a privarle donde quieran jugar“, agregó

“Siempre nos llaman por Nicolás y por Paulo. El tema es que todo avanza, llega un momento y se cae todo, por uno u otro motivo (económico, cupo extranjero). No solamente de Chile nos llaman. De Francia, España y aparte cuando les preguntan cuánto ganan, se les cae el pelo con el valor“, cerró el ex futbolista.

