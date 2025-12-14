El descenso de Unión Española a la Primera B abrió el debate de una eventual venta del estadio Santa Laura para generar recursos, algo que divide, obviamente, a los hinchas hispanos.

Pero fue en una entrevista con el diario La Tercera, donde Jorge Segovia, el dueño de Unión Española, sinceró algunos temas con el cuadro de la comuna de Independencia.

Uno de ellos tiene que ver con la venta del club, algo que explica que no tiene en mente dejarlo, pese a que la propia familia se lo ha pedido por el costo emocional.

“Sí, he tenido varias ofertas por el club. Y no lo hemos hecho, tal como hemos tenido ofertas por el estadio Santa Laura, que tampoco las hemos atendido”, explicó.

La U fue local varios partidos en Santa Laura. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Algo que dejó en el aire la oferta de Universidad de Chile por adquirir el recinto de Plaza Chacabuco, aunque deja en claro que esto fue hace varios años atrás.

Publicidad

Publicidad

ver también Unión Española aclara polémico cambio que harán en Santa Laura: ¿Césped sintético?

¿La U compra el estadio Santa Laura?

Fue el mismo Jorge Segovia quien dejó en claro que hubo una oferta de la U por querer comprar el estadio Santa Laura, en una negativa inmediata de parte de Unión Española.

“Sí, en su momento nos lo planteó Universidad de Chile y les dijimos que no. Fue en la época en la que era dueño Heller”, reveló Segovia.

En esa misma línea apunta que no piensa dejar su rol de dueño de Unión Española, menos en el peor momento que le tocó descender a la Primera B.

Publicidad

Publicidad

“Unión nunca ha sido un negocio para nosotros. Para mí, en lo personal, y para mi grupo, ha sido un costo permanente. La gente piensa que con el equipo hemos sacado mucho dinero, pero se equivocan de medio a medio. No es un tema de porque sea mal negocio o buen negocio. En la dificultad no voy a dejar abandonado al club”, finalizó.