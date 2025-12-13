Confusión provocó entre los hinchas de Unión Española y del fútbol chileno la información que surgió durante la semana, de que el club cambiaría el césped del Estadio Santa Laura para pasar de pasto natural a una cancha sintética.

Una noticia que no cayó bien entre los fanáticos, pues provocaría una modificación insólita en los 103 años de existencia de la “Catedral” de Independencia, y que explotó con la caída del club a la Primera B.

Sin embargo, desde Unión Española salieron a calmar todo tipo de especulaciones sobre un cambio de Santa Laura a pasto sintético. Fue su gerente general Sabino Aguad que en Radio ADN aclaró los arreglos que tendrá el recinto, donde no se menciona a su cancha.

Unión Española aclara si Santa Laura pasará a sintético

“Mantenemos pasto natural, cambiamos completa la cancha y eso sí nos va a atrasar. No podemos dar una fecha, pero esperamos tenerla en febrero“, indicó el directivo hispano, quien también se refirió a otro arreglo que tendrá el coliseo.

Hablamos de la muy esperada instalación de las torres de iluminación en Santa Laura. El gerente de Unión Española enfatizó en que ya está todo listo para concretar la obra, mas hubo un inconveniente que atrasará el trabajo para enero del 2026.

“Tenemos los postes, todo, pero el estadio se arrendó para un concierto mañana (sábado). Postergamos al miércoles la instalación. A más tardar la primera semana de enero comenzamos con las luces“, finalizó Sabino Aguad.

Unión Española hará arreglos en Estadio Santa Laura con miras al 2026 (Photosport)

¿Quiénes ocuparon el recinto durante el 2025?

Además del propio dueño de casa, Unión Española, el Estadio Santa Laura fue utilizado de manera frecuente por Universidad de Chile y Católica para jugar sus duelos como local.

Así terminaron los hispanos en Liga de Primera 2025

