Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Unión Española aclara polémico cambio que harán en Santa Laura: ¿Césped sintético?

Sabino Aguad, gerente general de la institución reveló el trabajo que realizarán durante enero en su cancha. ¿Habrá cambio?

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Unión Española aclara futuro del Estadio Santa Laura.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTUnión Española aclara futuro del Estadio Santa Laura.

Confusión provocó entre los hinchas de Unión Española y del fútbol chileno la información que surgió durante la semana, de que el club cambiaría el césped del Estadio Santa Laura para pasar de pasto natural a una cancha sintética.

Una noticia que no cayó bien entre los fanáticos, pues provocaría una modificación insólita en los 103 años de existencia de la “Catedral” de Independencia, y que explotó con la caída del club a la Primera B.

Sin embargo, desde Unión Española salieron a calmar todo tipo de especulaciones sobre un cambio de Santa Laura a pasto sintético. Fue su gerente general Sabino Aguad que en Radio ADN aclaró los arreglos que tendrá el recinto, donde no se menciona a su cancha.

¿Santa Laura a la venta? Aclaran el futuro del recinto de Plaza Chacabuco: “La única opción…”

ver también

¿Santa Laura a la venta? Aclaran el futuro del recinto de Plaza Chacabuco: “La única opción…”

Unión Española aclara si Santa Laura pasará a sintético

Mantenemos pasto natural, cambiamos completa la cancha y eso sí nos va a atrasar. No podemos dar una fecha, pero esperamos tenerla en febrero“, indicó el directivo hispano, quien también se refirió a otro arreglo que tendrá el coliseo.

Hablamos de la muy esperada instalación de las torres de iluminación en Santa Laura. El gerente de Unión Española enfatizó en que ya está todo listo para concretar la obra, mas hubo un inconveniente que atrasará el trabajo para enero del 2026.

“Tenemos los postes, todo, pero el estadio se arrendó para un concierto mañana (sábado). Postergamos al miércoles la instalación. A más tardar la primera semana de enero comenzamos con las luces“, finalizó Sabino Aguad.

Publicidad
Unión Española hará arreglos en Estadio Santa Laura con miras al 2026 (Photosport)

Unión Española hará arreglos en Estadio Santa Laura con miras al 2026 (Photosport)

¿Quiénes ocuparon el recinto durante el 2025?

Además del propio dueño de casa, Unión Española, el Estadio Santa Laura fue utilizado de manera frecuente por Universidad de Chile y Católica para jugar sus duelos como local.

Así terminaron los hispanos en Liga de Primera 2025

Publicidad
Lee también
Guerra declarada: Unión e Iquique amenazan a ANFP con ir a la Justicia
Chile

Guerra declarada: Unión e Iquique amenazan a ANFP con ir a la Justicia

Ni la U, ni Audax: el futuro de Pablo Aránguiz tras bajar con Unión
Chile

Ni la U, ni Audax: el futuro de Pablo Aránguiz tras bajar con Unión

Unión e Iquique oficializan "salvavidas" para no caer a Primera B
Campeonato Nacional

Unión e Iquique oficializan "salvavidas" para no caer a Primera B

Horario y dónde ver los partidos de hoy sábado 13 de diciembre
Noticias

Horario y dónde ver los partidos de hoy sábado 13 de diciembre

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo