Ya es un hecho, la Liga de Primera definitivamente se “chacreó” y cayó en los mismos vicios que ocurren en la Primera B, con cuadros que buscan salvarse o ascender por secretaría. Prueba de ello es la acción que entablaron Unión Española y Deportes Iquique.

Apelando a un resquicio legal, que marca diferencias entre el reglamento de la ANFP y las Bases del Campeonato Nacional, ambas instituciones ingresaron, previo al Consejo de Presidentes en Quilín, un recurso al Tribunal de Disciplina.

Según reveló el diario La Tercera, tanto Unión como Iquique exigen en el escrito que la dirigencia que preside Pablo Milad actúe en consecuencia e invalide los descensos de los dos clubes, lo que provocaría un aumento de equipos para Liga de Primera hasta los 18 equipos.

Unión e Iquique oficializan “salvavidas” para no caer a Primera B

“Junto con saludarlo, por su intermedio, solicitamos que el Directorio cumpla con su obligación de velar por la aplicación del Reglamento de la Corporación en la determinación de los descensos de Primera División a Primera B en la Temporada 2025, conforme pasamos a exponer”, señala la carta que presentaron los dos clubes.

“La aplicación jerárquica del Reglamento sobre las Bases se ratifica expresamente por el artículo 4° de los Estatutos de la ANFP, especialmente, en su punto 4.1, inciso 1° y su letra b; y por el Reglamento de ANFP en sus artículos 90 y 91 del mismo”, agrega la misiva que entregaron Unión e Iquique.

“En consecuencia, la supuesta antinomia en realidad no existe puesto la norma la supremacía normativa de los Estatutos y Reglamento, así como también la expresa mención que hace el artículo 91 del Reglamento implican la ausencia total de validez de la norma contenida en las Bases”, puntualizan.

Para finalizar, Unión e Iquique advierten en la carta que “una aplicación de normativa distinta a la del Reglamento vigente a partir del 12 de junio de 2024 supone un acto ilegal que vulnera los derechos de los clubes asociados y la certeza jurídica que la actividad deportiva necesita y merece”.

¿Qué dicen en Quilín al respecto?

Según publica La Tercera, en la ANFP sostienen que “todo ese reglamento estaba en reestructuración de acuerdo a los nuevos estatutos que están por sobre el reglamento. Además, las bases fueron aprobadas por unanimidad, y definen que descienden el 15 y 16 de la tabla de posiciones”.

“Las bases están por sobre los aspectos deportivos y específicos que incluso no contemplen ni los estatutos y/o el reglamento, por el principio de especificidad”, finalizan desde el ente rector del fútbol chileno.

