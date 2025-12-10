La Liga de Primera 2025 terminó, pero todo apunta a que la temporada se seguirá jugando en los escritorios de la ANFP, una mala costumbre que se ha hecho recurrente en el fútbol chileno. En lo puntual, Unión Española y Deportes Iquique estudian revertir sus descensos a Primera B “con abogados”.

Tal como se informó, hay una grave discrepancia entre el Artículo 88 de la bases de la Liga de Primera 2025 con el Artículo 90 del reglamento de la ANFP, que no ha sido actualizado y que está por encima del otro documento en jerarquía.

En el probable alegato, por coeficiente de rendimiento deberían descender Deportes La Serena y Deportes Limache. Pero hay un detalle aún más sabroso: el propietario de Unión Española, Jorge Segovia, criticado por manejar el club de forma remota desde España, se enteró por X de la posibilidad.

La importante conversación por Twitter

“Don Jorge, buenos días. Qué sabe usted de lo que se dice con respecto al reglamento de la ANFP, que sería contrario a las bases del campeonato y que nos dejaría en Primera. ¿Unión estudiará este tema aunque sea una posibilidad?“, le consultó a Segovia un hincha identificado como Raúl en el ex Twitter.

Sabroso: importante conversación de Jorge Segovia por X.

“¿Qué es lo que se dice?“, respondió el mismo Segovia. “Si usted lee el artículo 90 y 91 del reglamento es contrario a las bases del campeonato 2025, por lo que Unión no debiese descender. En estos momentos me encuentro realizando un estudio jurídico el cual se lo puedo enviar para que lo analice con sus abogados“, replicó el hincha.

Jorge Segovia sentenció tajante que “estamos estudiando el tema, pero el reglamento parece que es muy claro“.

De esta manera, habrá que esperar lo que pase en los próximos días, con los hinchas de Unión e Iquique ilusionados con una última chance, mientras serenenses y limachinos quedan en ascuas.

