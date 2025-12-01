Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Aguad defiende a Jorge Segovia en Unión Española: “Si un candidato no estuvo en Chile, ¿por qué el dueño de un club sí?”

El gerente general del equipo tuvo insólita respuesta a la hora de justificar la ausencia del español en el país, durante el descenso del club.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Sigue el caos en Unión por la figura del dueño del club.
© Photosport / AtonSigue el caos en Unión por la figura del dueño del club.

Consumado el descenso de Unión Española, llegaron los cuestionamientos y el mea culpa a Santa Laura. Ahí, todos los dardos de hinchas apuntaron a la administración de Jorge Segovia.

El empresario español fue criticado por no aparecerse en Chile durante el oscuro año del equipo. Por eso, Sabino Aguad habló desde su cargo de gerente general del club y defendió firmemente al dueño del equipo, quien figura en España.

Hubo una destrucción de imagen de él (Jorge Segovia) con poco fundamento. Estás pidiendo que se presente aquí a una persona que le destruyeron la imagen. Bajamos a la B, en lo que él respecta, que es poner todo al servicio del club, para eso nos tiene a nosotros”, partió diciendo Aguad.

Comparan a Jorge Segovia con Parisi en Unión Española

Sabino Aguad, gerente general de Unión Española, dejó polémicas frases a la hora de defender la ausencia de Jorge Segovia en Chile, mientras el equipo se fue a la Primera B.

Segovia en una de sus últimas apariciones en Santa Laura/Photosport

Segovia en una de sus últimas apariciones en Santa Laura/Photosport

“Seguir echándole la culpa (a Segovia), hubo un candidato presidencial que no estuvo en Chile y nadie dijo nada, y se volvió a presentar. Entonces, ¿por qué el dueño de un club tiene que estar aquí presencialmente?”, criticó.

Publicidad

Siguiendo con el tema de la ausencia del dueño del club en Chile, Aguad recalcó que “sería el ideal (que Segovia estuviera en Santa Laura), pero una persona que le han destruido la imagen, es muy complicado. Yo asumo la culpa”.

“Sabemos que…”: Pablo Aránguiz contra todos tras el descenso de Unión Española

ver también

“Sabemos que…”: Pablo Aránguiz contra todos tras el descenso de Unión Española

“Somos nosotros los que nos equivocamos. Aquí no son culpables los jugadores y entrenadores, él (Segovia) por lo menos en lo que respecta a mí persona dijo ‘vamos, adelante y vamos con todo'”, cerró.

Lee también
Confirman lo que hará Unión Española si baja a Primera B
Chile

Confirman lo que hará Unión Española si baja a Primera B

Unión Española aclara la situación del club ante rumores de venta
Chile

Unión Española aclara la situación del club ante rumores de venta

¿Santa Laura a la venta? Aclaran el futuro del recinto de Plaza Chacabuco
Chile

¿Santa Laura a la venta? Aclaran el futuro del recinto de Plaza Chacabuco

La fortuna del descenso y una revelación: "Ramírez ganaba más que Sierra"
Chile

La fortuna del descenso y una revelación: "Ramírez ganaba más que Sierra"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo