Consumado el descenso de Unión Española, llegaron los cuestionamientos y el mea culpa a Santa Laura. Ahí, todos los dardos de hinchas apuntaron a la administración de Jorge Segovia.

El empresario español fue criticado por no aparecerse en Chile durante el oscuro año del equipo. Por eso, Sabino Aguad habló desde su cargo de gerente general del club y defendió firmemente al dueño del equipo, quien figura en España.

“Hubo una destrucción de imagen de él (Jorge Segovia) con poco fundamento. Estás pidiendo que se presente aquí a una persona que le destruyeron la imagen. Bajamos a la B, en lo que él respecta, que es poner todo al servicio del club, para eso nos tiene a nosotros”, partió diciendo Aguad.

Comparan a Jorge Segovia con Parisi en Unión Española

“Seguir echándole la culpa (a Segovia), hubo un candidato presidencial que no estuvo en Chile y nadie dijo nada, y se volvió a presentar. Entonces, ¿por qué el dueño de un club tiene que estar aquí presencialmente?”, criticó.

Siguiendo con el tema de la ausencia del dueño del club en Chile, Aguad recalcó que “sería el ideal (que Segovia estuviera en Santa Laura), pero una persona que le han destruido la imagen, es muy complicado. Yo asumo la culpa”.

“Somos nosotros los que nos equivocamos. Aquí no son culpables los jugadores y entrenadores, él (Segovia) por lo menos en lo que respecta a mí persona dijo ‘vamos, adelante y vamos con todo'”, cerró.