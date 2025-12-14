Es tendencia:
Fútbol chileno

Jorge Segovia confirma la decisión de Unión Española para mantenerse en Primera División

El dueño del cuadro hispano, Jorge Segovia, dejó en claro que van por todo para que se cumpla el reglamento contra la ANFP.

Por Cristián Fajardo C.

Unión Española bajó a la Primera B, pero hay un detalle que los puede salvar.
Unión Española guarda una carta bajo la manga para poder mantenerse en Primera División, algo que fue confirmado por el dueño del club Jorge Segovia en una entrevista en el diario La Tercera.

Fue en la publicación donde deja en claro que ordenó a Sabino Aguad, gerente general del club hispano, “agotar todas las instancias para que se respete el reglamento del fútbol chileno, que, según su interpretación, le permite mantener la categoría”.

“Presentamos un reclamo por incumplimiento del Reglamento. El Reglamento está por encima de las Bases, y está para cumplirse“, explicó claramente Jorge Segovia.

Por lo mismo, también golpea la mesa de que si no es escuchado por la ANFP ya tienen listo el proceso de seguir en la justicia, de manera que se respeten los reglamentos.

Unión Española intentará salvarse de la Primera B. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“El reglamento está para cumplirse”

Jorge Segovia contó públicamente el proceso que seguirá adelante Unión Española en la ANFP, donde buscarán mantenerse en Primera División, aunque muchos dicen que recibirán un portazo.

“Si recibimos, como usted dice, ‘un portazo’ de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia. No iremos al TAS. Esperamos no tener que llegar a eso y que se entregue una solución razonable a este problema”, detalló.

En la misma línea recuerda que cuando fue sacado de la presidencia del fútbol chileno se hizo de la misma forma, algo que no ha olvidado.

“Efectivamente, eso me sucedió. Usaron un reglamento obsoleto para desconocer una elección democrática, nada menos que de la presidencia de la ANFP. En este caso, en que el reglamento no es obsoleto, sino del 2024, con más motivo deben cumplirlo”, explica.

Por lo mismo, llama a la tranquilidad a los hinchas hispanos y por lo que puedan decir otros equipos: “Si se dice que Unión se salvó por secretaria, no sería el primer caso que ocurre y por tanto no nos ofende”.

