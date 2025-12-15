Universidad de Chile sigue trabajando en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde lo primero que deben apurar es la salida del técnico Gustavo Álvarez.

Si bien desde la semana pasada que el representante del técnico argentino ha estado en el país para acordar una cifra menor de los 1,2 millones de dólares, pueden existir novedades.

Todo, porque la postura de la U ha estado firme en poder mantener el monto económico, o algo similar, imponiendo el contrato que los mantenía unidos hasta fines de 2026.

Pero en radio Cooperativa revelan que hay una tremenda novedad, porque aseguran que desde la selección de Perú tienen pensando romper el chanchito para pagar por Álvarez.

Gustavo Álvarez podría dejar la U en las próximas horas. Foto: Alex Diaz/Photosport

ver también Aseguran que Gustavo Álvarez se va hoy de la U de Chile: “Pasó algo grave y no ahora, hace un rato”

¿Qué equipo pagará la cláusula de salida de Álvarez en U de Chile?

Fue en el programa de las 14.00 horas de radio Cooperativa donde entregaron detalles de la situación del técnico Gustavo Álvarez con Universidad de Chile, en una teleserie que está cerca de terminar.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, dejan en claro que la versión es que desde la selección de Perú aporten un monto económico para cumplir con la cláusula de salida del entrenador argentino.

“Hoy día en el CDA recibieron una buena noticia desde tierras peruanas hay interesados en Gustavo Álvarez, el más interesado es la selección y que ya saben los montos, donde están dispuestos para poner un porcentaje para la salida”, explicaron.

“Es una de las primeras opciones y por los mismo, si bien se toman su tiempo, tienen a Gustavo Álvarez en la mira y dicen que si hay que ayudar por su salida, están dispuestos a hacerlo”, destacan.

Publicidad