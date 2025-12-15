Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U de Chile

Aseguran que Gustavo Álvarez se va hoy de la U de Chile: “Pasó algo grave y no ahora, hace un rato”

Gustavo Álvarez estaría a nada de dejar la Universidad de Chile. Todo indica que tiene el sartén por el mango.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
El DT de la U podría irse pronto.
© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTEl DT de la U podría irse pronto.

Tantas vueltas que se ha dado con el tema de Gustavo Álvarez, que ya no sabemos realmente qué pasará con él. Lo más seguro sigue siendo, sin embargo, que se vaya de la Universidad de Chile, aunque parece no querer pagar la cláusula.

Es un tema que se ha tomado la agenda futbolera. Algunos han comparado, incluso, lo que sucede con Álvarez y lo que aconteció con Jorge Sampaoli en la Selección Chilena, donde se autoidentificó con un rehén.

Sin embargo, lo extraño es que Gustavo Álvarez parecía tan comprometido con la Universidad de Chile, tan conmovido por el hincha y los colores, que resulta rara la situación que afronta. Algunos dicen, incluso, que este lunes se confirma su salida.

Era la gran ambición de la U de Chile, pero va a fichar con otro club: “Va a jugar con…”

ver también

Era la gran ambición de la U de Chile, pero va a fichar con otro club: “Va a jugar con…”

Aseguran que hoy se va, se va, se va, se va…

Gustavo Álvarez parece tener todo listo para irse de la Universidad de Chile. Eso fue analizado en el podcast Balong Radio, donde Manuel De Tezanos tiró su teoría sobre lo que pasará con el técnico del Romántico Viajero.

Yo creo que se va hoy (lunes). Me he hecho una idea de lo que ha pasado. Creo que las diferencias irreconciliables de Álvarez con la dirigencia no son fáciles de comentar“, empezó diciendo el periodista.

“El problema es que ‘la nube’ (¿Victoriano Cerda?) y Álvarez están muy lejos. Pasó algo grave entre él y Álvarez. Porque es raro que alguien haya cambiado tanto. Hay algo que no cuadra“, enfatizó De Tezanos.

Publicidad

“Yo creo que pasó algo grave y no ahora, sino hace un rato. Esto es muy fuera de personaje. Habrá que ver el desenlace, pero si él cierra el capítulo y se va de la U, nunca se va a saber lo que pasó. Entonces, tiene la sartén por el mango“, cerró el periodista.

Álvarez está a nada de irse de la U | Photosport

Álvarez está a nada de irse de la U | Photosport

¿Cómo quedó la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Publicidad
Salió campeón con la U de Chile y ahora dirigirá a un Wanderers

ver también

Salió campeón con la U de Chile y ahora dirigirá a un Wanderers

Lee también
"Vergüenza": en Limache se tiran en picada contra Unión e Iquique
Chile

"Vergüenza": en Limache se tiran en picada contra Unión e Iquique

Era la ambición de la U y los dejó con cuello: "Va a jugar con..."
U de Chile

Era la ambición de la U y los dejó con cuello: "Va a jugar con..."

La movida que prepara Colo Colo para asegurar su primer refuerzo
Colo Colo

La movida que prepara Colo Colo para asegurar su primer refuerzo

¡Filtran la rupturista nueva camiseta de la U para el 2026!
U de Chile

¡Filtran la rupturista nueva camiseta de la U para el 2026!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo