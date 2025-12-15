Tantas vueltas que se ha dado con el tema de Gustavo Álvarez, que ya no sabemos realmente qué pasará con él. Lo más seguro sigue siendo, sin embargo, que se vaya de la Universidad de Chile, aunque parece no querer pagar la cláusula.

Es un tema que se ha tomado la agenda futbolera. Algunos han comparado, incluso, lo que sucede con Álvarez y lo que aconteció con Jorge Sampaoli en la Selección Chilena, donde se autoidentificó con un rehén.

Sin embargo, lo extraño es que Gustavo Álvarez parecía tan comprometido con la Universidad de Chile, tan conmovido por el hincha y los colores, que resulta rara la situación que afronta. Algunos dicen, incluso, que este lunes se confirma su salida.

Gustavo Álvarez parece tener todo listo para irse de la Universidad de Chile. Eso fue analizado en el podcast Balong Radio, donde Manuel De Tezanos tiró su teoría sobre lo que pasará con el técnico del Romántico Viajero.

“Yo creo que se va hoy (lunes). Me he hecho una idea de lo que ha pasado. Creo que las diferencias irreconciliables de Álvarez con la dirigencia no son fáciles de comentar“, empezó diciendo el periodista.

“El problema es que ‘la nube’ (¿Victoriano Cerda?) y Álvarez están muy lejos. Pasó algo grave entre él y Álvarez. Porque es raro que alguien haya cambiado tanto. Hay algo que no cuadra“, enfatizó De Tezanos.

“Yo creo que pasó algo grave y no ahora, sino hace un rato. Esto es muy fuera de personaje. Habrá que ver el desenlace, pero si él cierra el capítulo y se va de la U, nunca se va a saber lo que pasó. Entonces, tiene la sartén por el mango“, cerró el periodista.

Álvarez está a nada de irse de la U | Photosport

