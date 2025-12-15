Es cierto que descender es una tristeza que puede dejar por el piso no sólo a jugadores, sino a hinchas y directivos. Pero, la ida a la Primera B muchas veces se intenta palear de formas que no tienen relación con lo que pasa en cancha.

Si bien el argumento es sólido, Unión Española y Deportes Iquique se intentan salvar de una campaña horrible, apelando a resquicios en el reglamento. En este caso, tiene que ver prácticamente con un error de la ANFP.

Válido o no, lo cierto es que es por lo menos debatible. ¿Tienen que Unión Española y Deportes Iquique salvarse por un reglamento mal conformado? ¿Es justo que bajen otros equipos en su lugar?

Deportes Limache en furia

Uno de los perjudicados con el intento desesperado de hispanos e iquiqueños de no descender, es Deportes Limache. El cuadro tomatino podría perder la categoría, pese a salvarse en la penúltima fecha del descenso.

En conversación con Emol, el presidente de Limache, César Villegas, habló del tema. “Quieren revisar algo obsoleto, un sistema de promedios que no es usado hace mucho tiempo. Unión Española e Iquique conocían las reglas del juego y ahora intentan salvarse por secretaría, lo que es una falta de respeto a los logros deportivos. Ellos perdieron la categoría en cancha y tratan de aprovecharse de algo que no tiene sustento“, señaló el timonel del Tomate Mecánico.

“Ni siquiera he contactado a nuestra abogada para ver esto. Me daría vergüenza hacer algo así luego de firmar un documento en contrario. Ya estamos trabajando en el plantel 2026, pues en enero tenemos que jugar la nueva Supercopa”, añadió.

“Que vayan a la justicia y al TAS si quieren, y gasten la plata que estimen. Pero ya están descendidos. Esa fue la postura del Consejo de Presidentes, por eso ni siquiera se le dio tribuna a lo que afirman esos dos clubes. Se habló de las bases y de los puntos de la tabla, pues lo de Unión Española e Iquique es un tema irrisorio para el resto de los clubes” cerró César Villegas.

Unión descendió en cancha | Photosport

