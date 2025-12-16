El ex delantero de Colo Colo cerró este lunes su participación en el programa Fiebre de Baile de Chilevisión, donde pudo demostrar durante semanas al público y jurado su evolución en los distintos ritmos musicales.

Lamentablemente, según las propias palabras de Esteban Paredes, un problema de salud lo obliga a dejar la competencia y fue en este contexto, donde se dio el tiempo de recordar un episodio similar que sufrió en el cuadro popular.

El desconocido problema de salud que sufrió Paredes en Colo Colo

El ex capitán de los albos, recordó este episodio en su carrera futbolística, en medio de su despedida del programa de baile:

“Disfruté mucho, lamentablemente es por algo de salud que me tengo que ir… estoy muy apenado, quería seguir en el programa, pero es primordial la salud “, sentenció.

Fue en este contexto, entregando más detalles del problema de salud que lo afecta, que llegó a su episodio en el Cacique: “ Me pasó el alza de presión en Colo Colo el 2021, estábamos peleando el descenso… después de habernos salvado me vino el bajón, esta es la segunda vez que me pasa“, recordó.

Dejando en claro la exigencia física del programa: “Venía mucho tiempo trabajando sin parar, me acostaba tarde, me levantaba temprano, estaba acá en el canal a las 12:00 y me acostaba a las 2:00 am… eso me pasó la cuenta, el cuerpo me avisó”.

