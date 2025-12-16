Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Esteban Paredes confiesa grave problema de salud en plena lucha por evitar el descenso de Colo Colo

El ex Colo Colo se confesó la noche de este lunes en el programa de baile.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Paredes recordó doloroso episodio en Colo Colo.
© Photosport.Paredes recordó doloroso episodio en Colo Colo.

El ex delantero de Colo Colo cerró este lunes su participación en el programa Fiebre de Baile de Chilevisión, donde pudo demostrar durante semanas al público y jurado su evolución en los distintos ritmos musicales.

Lamentablemente, según las propias palabras de Esteban Paredes, un problema de salud lo obliga a dejar la competencia y fue en este contexto, donde se dio el tiempo de recordar un episodio similar que sufrió en el cuadro popular.

El desconocido problema de salud que sufrió Paredes en Colo Colo

El ex capitán de los albos, recordó este episodio en su carrera futbolística, en medio de su despedida del programa de baile:

“Disfruté mucho, lamentablemente es por algo de salud que me tengo que ir… estoy muy apenado, quería seguir en el programa, pero es primordial la salud, sentenció.

Fue en este contexto, entregando más detalles del problema de salud que lo afecta, que llegó a su episodio en el Cacique: Me pasó el alza de presión en Colo Colo el 2021, estábamos peleando el descenso… después de habernos salvado me vino el bajón, esta es la segunda vez que me pasa, recordó.

Dejando en claro la exigencia física del programa: “Venía mucho tiempo trabajando sin parar, me acostaba tarde, me levantaba temprano, estaba acá en el canal a las 12:00 y me acostaba a las 2:00 am… eso me pasó la cuenta, el cuerpo me avisó”.

Publicidad
¿Problemas de Salud? Paredes se despidió de Fiebre de Baile, pero esta sería la verdadera razón de su salida

ver también

¿Problemas de Salud? Paredes se despidió de Fiebre de Baile, pero esta sería la verdadera razón de su salida

Lee también
La verdadera razón de la salida de Esteban Paredes en Fiebre de Baile
Noticias

La verdadera razón de la salida de Esteban Paredes en Fiebre de Baile

La urgente exigencia de Esteban Paredes por el futuro de Colo Colo
Colo Colo

La urgente exigencia de Esteban Paredes por el futuro de Colo Colo

Paredes deja Fiebre de Baile por preocupante problema de salud
Colo Colo

Paredes deja Fiebre de Baile por preocupante problema de salud

México se entromete y complica ansiado retorno a la U
U de Chile

México se entromete y complica ansiado retorno a la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo