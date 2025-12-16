El ídolo y goleador de Colo Colo, el ex delantero, Esteban Paredes, analizó un punto importante de que será el Cacique para la próxima temporada 2026. El otrora crack del fútbol chileno hizo un importante llamado a la interna de los albos.

Es que no es un misterio que las relaciones entre Arturo Vidal y Esteban Pavez están fracturadas con el entrenador Fernando Ortiz. Paredes pide una conversación para lomar asperezas y llegar a acuerdos por el bien de Colo Colo.

“Si bien Vidal y Esteban Pavez tienen contrato vigente, sería lógico una conversación con el entrenador. Yo creo que sí están peleados, hay que tratar de hacer las paces por Colo Colo“, dijo Paredes en conversación con As.

Paces urgentes en Colo Colo

Paredes agregó que “el año pasado, Pavez era el mejor de todos y creo que ahora se han ensañado con él. Yo lo voy a defender, porque no sólo él ha tenido la culpa. Hay un plantel de 25 jugadores y todos tienen un grado de responsabilidad“.

Respecto al trabajo del entrenador que llegó para reemplazar a Jorge Almirón, Paredes expuso que “a lo mejor tuvo poco tiempo, hoy está ratificado, pero no mostró más que lo que venían mostrando los técnicos anteriores. Sin desmerecer a Fernando Ortiz, dirigió en México, en Argentina, en Paraguay, y no tuvo buenos números”.

Cabe recordar que el mismo Vidal manifestó que “sigo un año más, tengo contrato con Colo Colo, así que feliz. Por ahora sólo estoy pensando en descansar para volver con todo el 3 de enero”.

Arturo Vidal continúa en Colo Colo, con vínculo contractual por al menos un año más, sin embargo, hay algunas posibilidades que parta, cuestionado por su rendimiento en 2025 y la pérdida de protagonismo con Ortiz. El mediocampista aparece como posible refuerzo de Rosario Central, quien anunció a Jorge Almirón como nuevo DT.