Uno de los máximos ídolos en la historia de Colo Colo es Esteban Paredes, quien logró el hito de mayor goleador del fútbol chileno jugando por los albos.

El Tanque, eso sí, se fue del Cacique tras la peor campaña de su historia, debido a que partió del club de sus amores luego del Campeonato Nacional 2020, cuando los albos lucharon por no descender.

La partida de Paredes de Colo Colo fue polémica y tras un largo tiempo el Tanque reconoció que aquella campaña le pasó la cuenta, debido a que tras ella tuvo complicaciones de salud.

Esteban Paredes y sus problemas de salud tras irse de Colo Colo

Esteban Paredes participó del programa Máximas de TNT Sports, donde reveló que empezó a tener crisis de pánico tras partir de Colo Colo.

“Una fue cuando estaba en Coquimbo. Cuando salgo de Colo Colo a mí me empezaron a dar crisis de pánico, pero heavy. Le hablo al psicólogo y me sentí mucho mejor y ahí empecé a trabajar eso y hoy día está un poco controlado el tema, pero igual de repente…”, dijo el ex delantero.

“Todo lo que pasé en Colo Colo. Fue el último año que casi descendimos, todos los problemas me los guardaba yo, aparte el Estallido Social, el tema que nos mandaron al seguro de cesantía y todo eso generó una presión más encima estábamos peleando el descenso después. Todo eso fue muy tenso y al final cuando salgo de Colo Colo cuando me llaman y me dicen que ya no estoy en los planes y ahí me empezó a dar”, recordó.

Luego, Paredes habló de lo que sintió cuando finalmente Colo Colo se salvó en cancha del descenso tras ganarle a Universidad de Concepción.

“Fue una alegría enorme, llanto, alegría. De ahí recién (crisis de pánico). Sueltas todo lo que tenía y acumulado del estrés y ahí comienzan a dar. Yo no creía en eso, yo tenía un primo que le deban y decía ‘pero cómo…'”, cerró

