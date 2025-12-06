El Campeonato Nacional está por terminar y con ello, se vienen cambios en los planteles, donde muchos jugadores que estuvieron a préstamo deberán volver a los clubes dueños de su pase. Uno de ellos es Jeyson Rojas, quien tras un paso por Deportes La Serena deberá regresar a Colo Colo.

Sin embargo, a horas del último partido del conjunto Papayero, la pareja del jugador de los albos lanzó un inesperado mensaje que causo la molestia de los hinchas de La Serena.

A través de sus redes sociales, la pareja de Rojas escribió: “Nos despedimos oficialmente de La Serena. Hasta nunca (espero)”.

Hinchas de La Serena reaccionan a la publicación de pareja de Jeyson Rojas

“No puede la polola de Jeyson Rojas subir esta historia, entiendo que tiene que defender a su pololo, pero, ¿Cuándo viene la autocrítica por parte de ellos?. Ojalá no vuelvan más, le dimos de comer y él cuando tuvo que jugar dio la cacha”, escribió un usuario.

“Cero autocrítica. Les tocó soportar y no soportaron”, escribió un usuario, mientras otro agregó: “Con esa mentalidad de creerse bueno y cero autocrítica es lo que tiene a Chile en el último lugar sudamericano de fútbol. No sé cómo jugadores tan limitados pueden llegar a Primera A”.

El presente de Jeyson Rojas

El jugador disputó 25 partidos con La Serena, entregando dos asistencias. Pero tras esto, Rojas deberán volver a Colo Colo que ahora es dirigido por Fernando Ortiz, por lo que el defensa tendrá que competir por un puesto en la oncena titular.