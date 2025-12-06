Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Se termina su cesión y su pareja lanzó comentario que indignó a la hinchada: “Hasta nunca”

A través de sus redes sociales, la pareja del futbolista compartió una postal que molestó a los hinchas de su actual club.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
Pareja de jugador de Colo Colo lanzó inesperado comentario.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTPareja de jugador de Colo Colo lanzó inesperado comentario.

El Campeonato Nacional está por terminar y con ello, se vienen cambios en los planteles, donde muchos jugadores que estuvieron a préstamo deberán volver a los clubes dueños de su pase. Uno de ellos es Jeyson Rojas, quien tras un paso por Deportes La Serena deberá regresar a Colo Colo.

Sin embargo, a horas del último partido del conjunto Papayero, la pareja del jugador de los albos lanzó un inesperado mensaje que causo la molestia de los hinchas de La Serena.

A través de sus redes sociales, la pareja de Rojas escribió: “Nos despedimos oficialmente de La Serena. Hasta nunca (espero)”.

Hinchas de La Serena reaccionan a la publicación de pareja de Jeyson Rojas

“No puede la polola de Jeyson Rojas subir esta historia, entiendo que tiene que defender a su pololo, pero, ¿Cuándo viene la autocrítica por parte de ellos?. Ojalá no vuelvan más, le dimos de comer y él cuando tuvo que jugar dio la cacha”, escribió un usuario.

“Cero autocrítica. Les tocó soportar y no soportaron”, escribió un usuario, mientras otro agregó: “Con esa mentalidad de creerse bueno y cero autocrítica es lo que tiene a Chile en el último lugar sudamericano de fútbol. No sé cómo jugadores tan limitados pueden llegar a Primera A”.

Publicidad
Definición de infarto: Los resultados con que Iquique, Everton o La Serena descienden a la B

ver también

Definición de infarto: Los resultados con que Iquique, Everton o La Serena descienden a la B

El presente de Jeyson Rojas

El jugador disputó 25 partidos con La Serena, entregando dos asistencias. Pero tras esto, Rojas deberán volver a Colo Colo que ahora es dirigido por Fernando Ortiz, por lo que el defensa tendrá que competir por un puesto en la oncena titular.

Lee también
Estuvo en la pretemporada alba, pero jugará en otro equipo
Colo Colo

Estuvo en la pretemporada alba, pero jugará en otro equipo

Los ocho jugadores que salen a préstamo en Colo Colo
Colo Colo

Los ocho jugadores que salen a préstamo en Colo Colo

Sorprendió en las mediciones y apunta como refuerzo al gran campeón
Campeonato Nacional

Sorprendió en las mediciones y apunta como refuerzo al gran campeón

Pronósticos Real Madrid vs Celta de Vigo: Kylian Mbappé va por su gol 70 con el Merengue
Apuestas

Pronósticos Real Madrid vs Celta de Vigo: Kylian Mbappé va por su gol 70 con el Merengue

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo