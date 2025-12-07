Jeyson Rojas no lo pasó nada de bien esta temporada con la camiseta de Deportes La Serena. El lateral dejó Colo Colo para buscar más protagonismo y, si bien fue pieza clave en 2025 para los Papayeros, cierra el año salvándose apenas del descenso y sumando una polémica por su pareja.

En las últimas horas se conoció de un mensaje que la compañera del canterano albo publicó en sus redes sociales, celebrando el irse de esas tierras. “Nos despedimos oficialmente de La Serena. Hasta nunca (espero)“, lanzó. Una frase que generó un enorme revuelo y por la que salió a dar explicaciones.

Pareja de Jeyson Rojas insiste en sus críticas a La Serena

Jeyson Rojas no está teniendo un cierre de temporada tranquilo luego de salvar a Deportes La Serena del descenso. El lateral está en el centro de la polémica luego del mensaje que dejó su pareja. Las cosas llegaron a tal punto que decidió aclarar lo ocurrido, aunque sin arrepentirse.

“Increíble cómo sacaron todo de contexto y me mal interpretaron una publicación que hice refiriéndome a Serena (ciudad). Jamás quise hablar mal del club, la institución o la hinchada“, comenzó explicando.

Jeyson Rojas está en una enorme polémica con La Serena por un mensaje de su pareja. Foto: Photosport.

En esa misma línea, aseguró que ha recibido todo tipo de mensajes negativos. “Es una pena que por cosas como esta tengamos que recibir odio y amenazas, sobre todo estando embarazada“.

“Simplemente no me gustó vivir allá, lo pasé mal, sufrimos un robo y estuve lejos de mi familia. Me tocó muchas veces estar sola con mi hija pequeña y embarazada (era primera vez que salía de Santiago). ¿Tan difícil es entenderlo?“, complementó.

Aunque la pareja de Jeyson Rojas dejó en claro que esto es algo suyo y él no tiene nada que ver. “La opinión es personal, aquí el jugador no tiene absolutamente nada que ver. Si la hinchada no estuvo conforme con su rendimiento es válido, pero no por eso van a darle tanto énfasis a una publicación en vez de hacer noticias con cosas realmente importantes“.

Eso sí, arrepintiéndose de un detalle. “Hago el mea culpa porque en la imagen sale mi hija en el estadio pero con la intención de darle contexto a que estuvimos en la ciudad de Serena por fútbol“.

“Sé que no voy a cambiar el pensamiento de la gente que no quiere ver más allá de la punta de su nariz pero que quede claro que nunca fue por falta de humildad ni agradecimiento al club, conocí gente increíble y agradezco a la oportunidad. Simplemente no volvería a vivir allá y es válido no estar conforme en un lugar”, cerró.

Jeyson Rojas cierra la temporada 2025 con una polémica con Deportes La Serena que no se esperaba. El lateral tendrá que definir qué pasará con su carrera en 2026, con Colo Colo atento a su caso.

¿Cuáles fueron los números de Jeyson Rojas esta temporada?

Finalizada la temporada, Jeyson Rojas logró disputar un total de 33 partidos oficiales con Deportes La Serena en 2025. En ellos aportó con 1 gol y 4 asistencias en los 2.414 minutos que acumuló dentro del campo de juego.

