Revelan que Audax se despide de otra de sus figuras: Ya se definió el club donde jugará el 2026

El club de La Florida decidió el futuro de este jugador que no será parte de la temporada 2026.

Por Andrea Petersen

Audax Italiano despide a otro jugador para la temporada 2026.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAudax Italiano despide a otro jugador para la temporada 2026.

El Campeonato Nacional terminó y tras esto, Audax Italiano comienza a pensar lo que será la próxima temporada donde competirán en la nueva edición de Copa Sudamericana. Y en ese contexto, el equipo de La Florida tomó una tajante decisión por uno de sus jugadores.

Según reveló el medio Tano Noticias, Alexis González, jugador argentino de 21 años que llegó esta temporada a préstamo desde River Plate, se despide del equipo y regresa al otro lado de la cordillera. “El delantero, que debutó en el profesionalismo con el elenco de La Florida, no está en los planes para el proyecto 2026”.

Agregando que ahora “el argentino se devolverá a Argentina durante estos días a buscar un puesto en el difícil esquema de Marcelo Gallardo en River Plate. Alexis se despide de Audax con 17 partidos, 3 goles y 545 minutos jugados”.

Alexis González no seguirá en Audax Italiano. Felipe Zanca/Photosport

La carrera de Alexis González

El jugador llegó a préstamo a Audax Italiano en lo que fue su primera experiencia fuera de Argentina, luego de no encontrar un lugar en el equipo de Marcelo Gallardo.

El delantero jugó durante el segundo semestre de 2024 en Godoy Cruz tras tener una gran temporada en la Reserva de River Plate.

¿Se va o se queda? Audax Italiano sella el futuro de Leonardo Valencia en el club

Tras esto, dio el salto y firmó con “el Tomba” para lograr su debut en Primera División, pero lamentablemente no disputó ningún partido y estuvo en el banco de suplente en dos ocasiones.

Luego de esto, se desvinculó del equipo y volvió a River, dando el salto a Audax el 2025, donde debutó en el profesionalismo.

Sin embargo, el equipo de La Florida decidió no utilizar la opción de compra y deberá volver a Argentina en busca de minutos en la escuadra millonaria.

