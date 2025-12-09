Pronósticos Huachipato vs Deportes Limache: ¿quiénes serán los campeones de la Copa Chile?

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Huachipato vs Deportes Limache por la final de la Copa Chile 2025.

El Estadio El Teniente será el escenario de la final de la Copa Chile entre Huachipato y Deportes Limache. Tras ganar el grupo, los Acereros dejaron en el camino a Deportes Concepción, Ñublense y Audax Italiano, mientras que los Cerveceros, que también finalizaron primeros, eliminaron a Cobreloa, Coquimbo Unido y Deportes La Serena.

En la previa de un choque tan prometedor en busca del primera estrella en esta competencia y con dos grandes líderes por lado como Lionel Altamirano y Daniel Castro, nuestro especialista te entrega los mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Huachipato vs Deportes Limache

Resultado final: Huachipato 2.15 Ambos equipos anotarán: Si 1.90 Anota en cualquier momento: Lionel Altamirano 2.60

Huachipato le ganó los dos juegos a Limache

Huachipato parte como favorito para ganar la Copa Chile, ya que suma seis compromisos sin caídas y le ganó los dos partidos a Deportes Limache en el Campeonato Nacional. Lo superó por 3-2, tras comenzar perdiendo por dos goles, en la quinta fecha y, luego, en la jornada 20, lo goleó por cuatro tantos contra cero.

Resultado final: Huachipato – 2.15 en bet365

Promesa de goles y partido abierto en la final de la Copa Chile

En cuatro de los últimos seis partidos de los Acereros en la Copa Chile, hubo goles de ambos equipos.

Para los Acereros, el panorama ha sido similar desde los octavos de final: en cuatro de sus seis cruces recientes también anotaron los dos elencos. De hecho, en nueve de los 12 encuentros que disputaron en el certamen, ambos conjuntos marcaron al menos una vez.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.90 en bet365

Lionel Altamirano el goleador de la Copa Chile

Con siete goles, Lionel Altamirano es el goleador de la Copa Chile, siendo clave durante todas las fases del certamen.

El delantero argentino de 33 años fue el gran verdugo de Deportes Limache en el 2025, ya que le marcó tres goles: dos en la fecha 5 y uno en la jornada 20. En total, convirtió 12 en el Campeonato Nacional.

Anota en cualquier momento: Lionel Altamirano – 2.60 en bet365

Cuotas en Huachipato vs Deportes Limache

Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas en el momento de la publicación y están sujetas a cambios.

Historial de Huachipato vs Deportes Limache: últimos partidos