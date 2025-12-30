Colo Colo limpia su plantel de cara a la temporada 2026, ya que el equipo albo no logró abrochar ningún objetivo en 2025 y deja partir a varios elementos que no rindieron.

Uno de los futbolistas que terminó contrato fue el delantero Alexander Oroz, con quien Blanco y Negro negoció una extensión de su vínculo, pero con la idea de mandarlo a préstamo.

“La idea es que Alexander pueda partir a otro equipo pero manteniendo los derechos con Colo Colo. Estamos discutiendo a qué club y qué porcentaje. Así tiene que ser, nosotros lo criamos”, dijo Aníbal Mosa, presidente de ByN, sobre el atacante.

Alexander Oroz se acerca a Deportes La Serena

Alexander Oroz busca equipo para tener continuidad en 2026 y tiene avanzadas conversaciones con Deportes La Serena, que en la campaña pasada peleó el descenso.

La llegada de La Flecha al cuadro granate no sorprende para nada, debido a que es representado por Vibra y el equipo papayero es muy cercano al representante Fernando Felicevich.

Alexander Oroz no tuvo continuidad en 2025 por las lesiones en Colo Colo y alcanzó a jugar apenas 9 partidos, pero se dio la maña de marcar tres goles y dar una asistencia.

Deportes La Serena se arma de a poco para 2026 y la principal novedad es el arribo del entrenador Felipe Gutiérrez, quien hará su estreno como DT titular.

