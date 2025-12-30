Es tendencia:
Mercado de fichajes: Alexander Oroz se va de Colo Colo y llega a equipo que peleó el descenso

El delantero, que terminó su contrato con el Cacique, cambia de aires tras no tener continuidad por las lesiones.

Por Carlos Silva Rojas

Alexander Oroz cambia de equipo.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAlexander Oroz cambia de equipo.

Colo Colo limpia su plantel de cara a la temporada 2026, ya que el equipo albo no logró abrochar ningún objetivo en 2025 y deja partir a varios elementos que no rindieron.

Uno de los futbolistas que terminó contrato fue el delantero Alexander Oroz, con quien Blanco y Negro negoció una extensión de su vínculo, pero con la idea de mandarlo a préstamo.

“La idea es que Alexander pueda partir a otro equipo pero manteniendo los derechos con Colo Colo. Estamos discutiendo a qué club y qué porcentaje. Así tiene que ser, nosotros lo criamos”, dijo Aníbal Mosa, presidente de ByN, sobre el atacante.

Alexander Oroz se acerca a Deportes La Serena

Alexander Oroz busca equipo para tener continuidad en 2026 y tiene avanzadas conversaciones con Deportes La Serena, que en la campaña pasada peleó el descenso.

La llegada de La Flecha al cuadro granate no sorprende para nada, debido a que es representado por Vibra y el equipo papayero es muy cercano al representante Fernando Felicevich.

Alexander Oroz se acerca a La Serena. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Alexander Oroz no tuvo continuidad en 2025 por las lesiones en Colo Colo y alcanzó a jugar apenas 9 partidos, pero se dio la maña de marcar tres goles y dar una asistencia.

Deportes La Serena se arma de a poco para 2026 y la principal novedad es el arribo del entrenador Felipe Gutiérrez, quien hará su estreno como DT titular.

