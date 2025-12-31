Carlos Alcaraz (1° de la ATP) sorprendió a todos al final de la temporada 2025, debido a que dejó de trabajar con el entrenador Juan Carlos Ferrero, con quien hizo una dupla demoledora.

El murciano decidió despedir al Mosquito y ahora tiene un nuevo coach, porque trabaja con el también español Samuel López, con quien espera mejorar incluso aún más su rendimiento.

Alcaraz trabaja con todo en Murcia de cara a la temporada 2026, que ya está por comenzar, y está trabajando en mejorar su servicio, para así dominar desde el saque a sus rivales.

Carlos Alcaraz corrige su servicio para dominar a sus rivales en la ATP

Carlos Alcaraz está de lleno trabajando en su servicio, según dio a conocer el portal español Punto de Break, donde explican detalles de la preparación del número 1 del mundo.

“Carlos busca con recurrencia el revés de su rival (cuando es diestro), pudiendo ser el cambio de mecánica la puerta de entrada para variar más las direcciones y ser un jugador más impredecible con el segundo saque“, explica el medio europeo.

“Para corregir estos tres aspectos del saque, nada mejor que modificar ligeramente el inicio en la mecánica de servicio, en aras de facilitar un lanzamiento de bola eficaz y golpear a la pelota lo más arriba posible. En eso parece estar trabajando Carlos Alcaraz estos días en Murcia, junto a Samuel López“, agregó la crónica.

Carlos Alcaraz trabaja para cambiar su servicio. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)

Además, explican que “uno de los motivos para este cambio puede ser la búsqueda de más saques dirigidos a la T, en el lado de la ventaja, y abierto, en el lado del Deuce. Carlos no se prodigó en exceso en esas direcciones durante 2025, pero cuando lo hizo, obtuvo buenos réditos”.

Carlos Alcaraz no descansa y espera sorprender a sus rivales con su nueva forma de realizar su servicio.

