La aparición de Carlos Alcaraz en el circuito fue un verdadero remezón. Con apenas unos años en el profesionalismo, el español ya levantaba títulos de Grand Slam y se instalaba como número uno del mundo.

Para muchos, el murciano era el heredero natural de Rafael Nadal y parecía destinado a dominar sin demasiada oposición. Sin embargo, el escenario cambió rápidamente con la irrupción definitiva de Jannik Sinner, quien explotó un poco más tarde, pero con la misma fuerza.

Desde hace más de dos temporadas, el tenis masculino gira en torno a estos dos nombres. Así lo reflejan tanto sus posiciones en el ranking ATP como los títulos más importantes conquistados durante este 2025.

¿Qué tenista ganó más dinero el 2025?

Alcaraz y Sinner se repartieron los cuatro Grand Slams del año, dos para cada uno, y también dominaron gran parte de los torneos Masters 1000, protagonizando duelos memorables. El nivel ha sido tan parejo que no sorprende que hayan liderado el ranking de premios en dinero.

En números, Carlos Alcaraz fue quien terminó embolsando más: 21,3 millones de dólares en premios durante 2025, contra los 19,1 millones que acumuló Jannik Sinner.

ver también Aryna Sabalenka se defiende de las feas críticas tras la “Batalla de los Sexos” ante Nick Kyrgios

Carlos Alcaraz – 21,3 millones de dólares Jannik Sinner – 19,1 millones de dólares Alexandr Zverev – 7,4 millones de dólares Alex De Miñaur – 6,6 millones de dólares Lorenzo Musetti – 6,3 millones de dólares Taylor Fritz – 5,9 millones de dólares Felix Auger-Aliassime – 5,8 millones de dólares Ben Shelton – 5,6 millones de dólares Novak Djokovic – 5,1 millones de dólares Casper Ruud – 3,9 millones de dólares

Publicidad

Publicidad