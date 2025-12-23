Marcelo Ríos vive la vida de ricos y famosos en Miami. Tras separarse hace algún tiempo de Paula Pavic, empezó una relación con Christine Chelsea, que tenía 30 años menos que el Chino.

Hace algunos meses terminó ese noviazgo y rápidamente la olvidó. En sus redes sociales presentó a su nueva polola, la nutricionista Vanessa Sofía, quien lo hizo enloquecer de amor en 48 horas.

“Primero nunca pensé que existieran mujeres como tú”, fueron las palabras que le dedicó en su Instagram a la mujer en una foto en la que se puede ver Santiago de fondo.

Chino Ríos dice que su historia de amor “no se repetirá”

“Segundo, que en dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe”, manifestó el ex número uno de la ATP.

Finalmente le dijo que “no cambies nunca porque esta historia no se repetirá para ninguno de los dos nunca más, te adoro hermosa”.

Los usuarios le comentaron mucho al Chino Ríos, señalando que era bueno que disfrutara de la vida.

Habrá que ver cómo evoluciona esta nueva relación que hizo perder la cabeza al ex tenista nacional en tan poco tiempo.

La respuesta de su novia

Vanessa Sofía le devolvió en sus redes las palabras a Marcelo Ríos, dejando en claro que lo que sienten es recíproco.

“La vida da vueltas inesperadamente y tú eres una de ellas. Gracias por estar en mi vida de la forma en que solo tú puedes estar… También te adoro, gracias por hacerlo especial”, señaló.

