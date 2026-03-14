Marcelo Morales confirmó la tónica que traía con Francisco Paqui Meneghini y nuevamente fue titular en la U de Chile. El lateral izquierdo surgido en las inferiores del club fue uno de los que sacó la voz luego de la gran victoria frente a Coquimbo Unido.

El 1-0 que los azules festejaron ante el actual campeón del fútbol chileno fue una bocanada de aire fresco luego de la salida del director técnico. “Nos viene bastante bien sumar de a tres, todos sabemos cómo fue la semana, pero feliz que la sacamos adelante”, dijo el zurdo en la zona mixta.

Morales agregó que “fue muy trabado y difícil, nosotros también salimos a proponer”. También aprovechó de poner calma a la molestia física que evidenció en el campo de juego del estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Sólo un golpe en la rodilla, “pero todo bien”, según reconoció.

Marcelo Morales en la lucha con el delantero argentino Nicolás Johansen. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Fue entonces que el ex carrilero del New York Red Bull de Estados Unidos fue consultado por lo que le genera la salida de Meneghini. “Unas sensaciones muy buenas, nosotros no tenemos que criticar ni decir nada. Nos entregamos como grupo y plantel al 100 por ciento”, manifestó Morales.

“Lamentablemente se tienen que tomar decisiones. Nosotros seguimos metidos en el objetivo final, que es meternos allá arriba y salir campeón”, agregó el zurdo, quien ya debutó en la selección chilena y tuvo participación en el cierre de las Eliminatorias 2026.

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Luego del empate 1-1 ante el Campanil, Paqui Meneghini salió de la U. (Andres Pina/Photosport).

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Marcelo Morales celebra el primer triunfo de la U de Chile sin Paqui

Marcelo Morales tiene confianza en que la descompresión del plantel de la U de Chile luego de la salida de Paqui Meneghini sea positiva. Y que la victoria frente al actual campeón de la élite chilena debe ser el puntapié inicial en la remontada que pretenden hacer.

“Deja sensaciones muy bonitas, tenemos un plantel que lo fue siempre a buscar adelante, el profe también. Fue una semana difícil, no estamos acostumbrados a los cambios de técnico, pero lo sacamos adelante. Nos pusimos de meta sacar el triunfo como lo hace siempre la U”, manifestó el Chelo Morales.

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Jhon Valladares recibió elogios Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Sobre su opinión de haber terminado el ciclo del ex DT de O’Higgins apenas siete partidos después de comenzarlo también fue consultado, pero específicamente por si Valladares debía seguir como técnico. “Eso no me corresponde decirlo a mí, nosotros seguiremos trabajando de la mejor manera para sacar esto adelante”, cerró el lateral izquierdo de 22 años.

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