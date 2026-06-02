“Hay que salir aquí”: La reacción de Cecilio Waterman a su lámina en el álbum del Mundial

El delantero panameño paró en seco las bromas y salió jugando con curiosa frase en la “U” de Concepción.

Cecilio Waterman será uno de los representantes del fútbol chileno en el Mundial 2026. El delantero de Universidad de Concepción fue convocado por Panamá y disputará el torneo que comienza en el mes de junio.

El delantero fue convocado y a finales de mayo se hizo oficial su llamado. Por lo mismo, disputó su último partido ante Ñublense y armó las maletas para comenzar la concentración para el torneo más importante a nivel de selecciones. Incluso ya sumó minutos en el primer amistoso preparativo ante Brasil, lo que fue caída por 6-2.

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Pero antes de dejar el país, Waterman compartió un curioso momento al conocer su lámina en el álbum oficial del Mundial. Es que la cuenta oficial de la “U” de Concepción le entregó su figurita para que dejara un recuerdo.

Ante esto, aparecieron las bromas de Agustín Urzi sobre la firma de la lámina. “Fírmala por delante, en la cara más que nada”, bromeó el trasandino.

“Hay que salir aquí. No importa la carucha. Esta Mundial está carucha”, salió jugando Waterman sacando aplausos entre sus compañeros y entre los fanáticos del fútbol chileno que aplaudieron su convocatoria.

¿Cuánto recibe Universidad de Concepción por Cecilio Waterman?

La salida de Cecilio Waterman además implica un importante monto para Universidad de Concepción. Esto debido a que el Programa de Asistencia a Clubes impulsado por la FIFA entrega 11 mil dólares diarios por cada día que el jugador citado se encuentre en el Mundial.

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Ahora Panamá disputará el grupo L y su debut está fijado para el 17 de junio frente a Ghana. Luego el 23/6 contra Croacia y cierra la fase de grupos el 27/6 ante Inglaterra.

En resumen:

El delantero Cecilio Waterman fue convocado por Panamá para disputar el Mundial 2026.

La FIFA entrega 11 mil dólares diarios a Universidad de Concepción por su participación.

Panamá debutará el 17 de junio frente a Ghana en el grupo L.