El entrenador de la selección argentina mencionó a los equipos que le pueden arrebatar la opción del bicampeonato mundial.

Palabra autorizada. El actual entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, habla en la antesala de la presentación de Argentina en el Mundial 2026 y asegura que la justa internacional será muy apretada.

Restan 8 días para que arranque la cita planetaria y la Albiceleste es uno de los candidatos para quedarse por cuarta vez en su historia con la Copa del Mundo, sin embargo, el estratega pide calma.

Scaloni, en conversación con Olé, fue consultado sobre los equipos que pueden llegar a la final del 19 de julio y fue tan sincero en sus dichos, que nombró a muchos seleccionados, incluyendo al suyo.

Accede a nuestra tabla comparativa de cuotas mundial para optimizar tus jugadas en los sitios autorizados.

ver también Con grandes ausencias: Marcelo Bielsa entrega la nómina oficial de Uruguay para el Mundial 2026

Los candidatos de Scaloni para ganar el Mundial

El ex lateral derecho cree que hay varios elencos que van a ser protagonistas en el Mundial de 2026 y que están capacitados para llegar a instancias finales.

“España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos… No sé ni cuántos nombré, ya estoy olvidándome de alguno. ¡Croacia, me olvidé de Croacia!”, dijo Scaloni sobre los candidatos.

Publicidad

Publicidad

Lionel Scaloni prepara el debut de Argentina en el Mundial. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Luego, el campeón del mundo indicó que hay diversos factores que pueden provocar que ciertos equipos lleguen a los partidos decisivos de la Copa del Mundo.

“Al final, en el Mundial no sólo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande, después se te tienen que dar un montón de cosas para que el camino se te allane”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Argentina será parte del Grupo J del Mundial, donde se medirá con Argelia, Austria y Jornada en la primera fase del certamen.

En síntesis

El entrenador Lionel Scaloni aseguró que el Mundial 2026 será una competencia muy apretada.

aseguró que el Mundial 2026 será una competencia muy apretada. La final del Mundial de 2026 se disputará el próximo 19 de julio .

de 2026 se disputará el próximo . Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania en primera fase.