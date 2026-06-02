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Mundial 2026

Lionel Scaloni enumera a los candidatos para ganar el Mundial 2026: “No sé ni cuántos nombré”

El entrenador de la selección argentina mencionó a los equipos que le pueden arrebatar la opción del bicampeonato mundial.

Por Carlos Silva Rojas

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Lionel Scaloni analiza a los rivales de Argentina en el Mundial.
© GettyLionel Scaloni analiza a los rivales de Argentina en el Mundial.

Palabra autorizada. El actual entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, habla en la antesala de la presentación de Argentina en el Mundial 2026 y asegura que la justa internacional será muy apretada.

Restan 8 días para que arranque la cita planetaria y la Albiceleste es uno de los candidatos para quedarse por cuarta vez en su historia con la Copa del Mundo, sin embargo, el estratega pide calma.

Scaloni, en conversación con Olé, fue consultado sobre los equipos que pueden llegar a la final del 19 de julio y fue tan sincero en sus dichos, que nombró a muchos seleccionados, incluyendo al suyo.

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Los candidatos de Scaloni para ganar el Mundial

El ex lateral derecho cree que hay varios elencos que van a ser protagonistas en el Mundial de 2026 y que están capacitados para llegar a instancias finales.

España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos… No sé ni cuántos nombré, ya estoy olvidándome de alguno. ¡Croacia, me olvidé de Croacia!”, dijo Scaloni sobre los candidatos.

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Lionel Scaloni prepara el debut de Argentina en el Mundial. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Lionel Scaloni prepara el debut de Argentina en el Mundial. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Luego, el campeón del mundo indicó que hay diversos factores que pueden provocar que ciertos equipos lleguen a los partidos decisivos de la Copa del Mundo.

“Al final, en el Mundial no sólo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande, después se te tienen que dar un montón de cosas para que el camino se te allane”, explicó.

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Argentina será parte del Grupo J del Mundial, donde se medirá con Argelia, Austria y Jornada en la primera fase del certamen.

En síntesis

  • El entrenador Lionel Scaloni aseguró que el Mundial 2026 será una competencia muy apretada.
  • La final del Mundial de 2026 se disputará el próximo 19 de julio.
  • Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania en primera fase.
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