“Conductas violentas”: Los partidos que arriesgan Joaquín Sosa y Javier Méndez en Colo Colo

Los defensas uruguayos protagonizaron una fuerte pelea en el clásico ante la UC y este martes deben declarar en el Tribunal de Disciplina.

Colo Colo superó a Deportes La Serena por 4-2 y se afianza como el puntero de la Liga de Primera con 33 unidades. El Cacique estiró la ventaja sobre sus escoltas y se mantiene en la parte alta de la tabla.

Pero en la memoria de los albos sigue fresco el recuerdo del clásico ante Universidad Católica. Lo que terminó con triunfo por 2-1 en el Claro Arena, pero que terminó con una batalla campal en plena cancha.

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Lo que fue registrado por José Cabero. “Se origino una confrontación colectiva entre jugadores de ambos equipos, observándose conductas violentas consistentes en golpes de puño, empujones y agresiones mutuas”, detalló.

El juez central consignó la participación de Joaquín Sosa y Javier Méndez. Mientras que en la UC los mencionados fueron Vicente Bernedo y Daniel González.

El partido entre albos y cruzados terminó con polémica: este martes se conocerán las sanciones.

Además se suma el kinesiólogo Javier Díaz, quien fue captado por las cámaras como el que provocó el incidente al lanzar una botella de agua a los cruzados.

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Tras pelea en el clásico: Los partidos que arriesgan Joaquín Sosa y Javier Méndez

Según el Tribunal de la ANFP se detalla que la audiencia será presencial este 2 de junio. Por lo que se conocerá la sanción. Ahora según Radio Cooperativa, se indica que lo mínimo serían dos partidos de sanción para cada jugador de Colo Colo.

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Por lo que de concretrase la sanción, arriesgan su presencia en el encuentro del próximo sábado 13 de junio cuando el Cacique reciba a Cobresal y el comienzo de la segunda rueda. Lo que parte el 26 de julio cuando Colo Colo enfrente a Deportes Limache.

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Cabe consignar que dicha sanción corre solo para la Liga de Primera, por lo que podrían decir presente en la Copa de la Liga y la Copa Chile.