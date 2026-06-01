Daniel Schapira evitó hablar del paso de sus acciones al abogado José Ramón Correa, que ha estado en la mira de la fiscalía en el caso Sartor.

Un tenso momento fue el que mostró el programa Círculo Central, cuando se acercaron al ex director de Azul Azul, Daniel Schapira, en el compromiso en que Universidad de Chile venció por 2-1 a Deportes Concepción.

Todo, porque la venta de su paquete de acciones que tenía con su familia, que representaba el 21% de la concesionaria, fue el que ha estado en la polémica al ser adquirido por la sociedad liderada por José Ramón Correa, abogado y mano derecha de Michael Clark.

La investigación ha apuntado que pasó ese movimiento, con fondos de una sociedad del ex dueño de Ñublense, además de cercanos al ex dueño de Huachipato, lo que ha encendido la polémica.

Daniel Schapira solía hablar contra Michael Clark en el Estadio Nacional. Foto: Emisora Bullanguera.

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Schapira asegura que no le vendió sus acciones al abogado Correa: “Las rematé”

En ese sentido, restaba por conocer la opinión de Daniel Schapira, quien alejado del directorio de Azul Azul sigue asistiendo al Estadio Nacional para ver a Universidad de Chile, pero reaccionó molesto.

Así fue como el programa Círculo Central mostró una tensa interacción con el periodista Héctor Durbán, quien le preguntó por qué vendió las acciones al abogado de Michael Clark.

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“No quiero hablar. No, no hablo”, fue la primera respuesta de Schapira quien se retiraba desde el sector de Marquesina del Estadio Nacional, donde hace un tiempo no tenía problemas en conversar y disparar por el caso Sartor.

“¿No quiere dar ninguna declaración? ¿Por que le vendió la acciones al señor Correa?”, fue la inquietud que aventuró al reportero a seguir insistiendo.

“Yo no vendí ninguna acción, las rematé”, fue la respuesta corta de Schapira, que no detuvo el intento de entrevista: “La remató pero al señor Correa, al abogado de Michael Clark. Por eso le pregunto”.

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Fue el momento en que se detuvo y sacó toda la furia acumulada: “No quiero hablar, entiendes. La respuesta es no quiero hablar”.

Mira el tenso momento: