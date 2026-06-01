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Guillermo Maripán se aleja de Católica: Recibe millonaria oferta desde Brasil

Desde el gigante sudamericano adelantan que vienen por el central chileno y están dispuestos hasta a igualar su millonario sueldo europeo.

Por Alfonso Zúñiga

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La oferta de Brasil por Maripán que impediría su vuelta a Católica.
© Getty ImagesLa oferta de Brasil por Maripán que impediría su vuelta a Católica.

Este fin de mes, el defensor chileno Guillermo Maripán finaliza su contrato con el Torino de Italia, y todo parece indicar que a sus 32 años dejará atrás su periplo por Europa, lo que ilusiona a los hinchas de Universidad Católica con un regreso al club que lo vio nacer.

Más aún si se toma en cuenta que puede reforzarse con miras a los octavos de final en Copa Libertadores, en San Carlos de Apoquindo se ilusionan con un hombre de experiencia para mejorar su última línea. Sin embargo, aquello puede sólo ser un sueño.

Desde Brasil, el medio local RTI Esporte informa que un grande de este país está dispuesto a negociar con Maripán como agente libre, e incluso igualar el millonario salario que recibe en Europa. Hablamos del Botafogo, equipo de Río de Janeiro.

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Botafogo quiere evitar reencuentro de Maripán con Católica

Botafogo está evaluando la posibilidad de fichar al defensa chileno Guillermo Maripán de cara al próximo mercado de fichajes. El defensa de 32 años lo ofrecieron recientemente al club”, indica la publicación que señala el motivo tras esta opción.

“El nombre es considerado como una alternativa para cubrir el espacio dejado por la salida de Alexander Barboza, quien fue transferido a Palmeiras. La directiva entiende que el equipo necesitará un reemplazo experimentado de inmediato en la defensa”, agrega el medio brasileño.

El problema con el Fogão es que actualmente tiene un impedimento desde la FIFA para realizar incorporaciones a raíz de millonarias deudas que tiene por traspasos. Una ventana que se puede abrir para que Católica haga el esfuerzo por repatriarlo.

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Guillermo Maripán se debate entre volver a Católica o jugar en Botafogo (Photosport)

Guillermo Maripán se debate entre volver a Católica o jugar en Botafogo (Photosport)

Los números de “Memo” en la última temporada

En su última campaña con el Torino, Guillermo Maripán disputó un total de 2.194 minutos entre Serie A y Coppa Italia, donde anotó dos goles y recibió cinco tarjetas amarillas.

En síntesis

  • Guillermo Maripán termina contrato con Torino y en la UC se ilusionan con repatriarlo.
  • Botafogo busca fichar al zaguero de 32 años e igualar su sueldo de Europa.
  • Una sanción de la FIFA contra los brasileños le abre una opción a Católica.
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