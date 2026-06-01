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Tercera División

“Experiencia y Liderazgo”: Lautaro de Buin revela los motivos para fichar a Juvenal Olmos

El ex DT de la selección chilena y Universidad Católica ahora cumplirá labores como gerente deportivo.

Por Felipe Pavez Farías

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Juvenal Olmos ahora asumirá cargo de gerente deportivo en Lautaro de Buin
© photosportJuvenal Olmos ahora asumirá cargo de gerente deportivo en Lautaro de Buin

El fútbol del ascenso suma una figura de categoría. Esto ocurre en Lautaro de Buin que durante la noche de este lunes confirmó el fichaje de Juvenal Olmos

El histórico entrenador de la selección chilena y Universidad Católica, y ahora comentarista de TNT Sports, fue anunciado como el nuevo gerente deportivo del elenco que disputa la Tercera División. 

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El reciente sábado superó por 2-1 a Naval de Talcahuano en El Morro de Talcahuano y se afianza en la parte alta de la competición. Por lo mismo, se destacó la llegada de Olmos para un puesto clave en la institución. 

“Reconocido por su destacada trayectoria en el fútbol chileno, tanto como jugador y como entrenador de la Selección Chilena, como en clubes de la importancia de Universidad Católica y Unión Española, Juvenal se integra a nuestra institución para aportar toda su experiencia, liderazgo y conocimiento al desarrollo de nuestro proyecto deportivo”, recalcó el elenco en sus redes sociales. 

El nuevo desafío de Juvenal Olmos en Lautaro de Quin 

Ahora el fichaje de Juvenal Olmos está enfocado en la parte administrativa y de crecimiento de Lautaro de Buin. Por lo que se recalca que no tendrá injerencia en el equipo que dirige Carlos Encinas. 

Su llegada representa un importante paso en el crecimiento y fortalecimiento, reafirmando nuestro compromiso con la profesionalización, el trabajo serio y la búsqueda permanente de nuevos desafíos que permitan seguir haciendo grande a nuestro club”, destacaron. 

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El “Toque del Maipo” es puntero en la Tercera División con 19 puntos en ocho fechas disputadas. Por lo que lidera la categoría con tres unidades de diferencia de Aguará que es el único escolta. 

En resumen:

El estratega Juvenal Olmos fue anunciado como nuevo gerente deportivo del club Lautaro de Buin.

El equipo que dirige Carlos Encinas superó recientemente 2-1 a la escuadra de Naval de Talcahuano.

El elenco lidera invicto la Tercera División con 19 puntos en ocho jornadas disputadas.

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