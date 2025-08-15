El fútbol chileno está de luto. Durante la madrugada de este viernes 15 de agosto se confirmó la muerte de Bastián Farías, joven jugador de Lautaro de Buin.

El futbolista de 21 años protagonizó un confuso incidente con un Carabinero de franco en el local Estación 21 de San Bernardo. Según pudo averiguar Redgol, se registró un enfrentamiento en las afueras del recinto. Lo que terminó con la vida del jugador. Además hay otra persona involucrada y en riesgo vital.

“El funcionario estaba en calidad de franco y con su armamento en regla. Recibió un llamado de familiares y pareja de afuera de la discoteque, ya que habían sido amenazados por un grupo de sujetos”, indicó Juan Carlos Hidalgo, Fiscal de turno de la Fiscalía Occidente.

“Ellos preparaban armamento, y al momento de intentar disparar, él utilizó su arma personal. Hay otro sujeto que está en riesgo vital en el Hospital Barros Luco”, agregó. Horas más tarde, el club de la tercera división confirmó el deceso.

Lautaro de Buin lamenta muerte de joven promesa

A través de sus redes sociales se publicó un comunicado despidiendo a su joven promesa, quien tuvo paso por las juveniles de Universidad de Chile y Magallanes.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido jugador Bastián Farías, quien formaba parte activa de nuestro plantel. Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias. Queremos que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo y acompañamiento en este doloroso proceso”, detalló la publicación en sus redes sociales.

Bastián figuraba entre los convocados para el duelo de este sábado ante Constitución Unido. Por lo mismo el plantel decidió tomar una drástica decisión tras lo ocurrido.

“Estamos tristes y dolidos por semejante noticia. Hemos tomado contacto con su madre, hermanas y familiares. Hemos resuelto jugar el partido de igual manera, ya que conociendo al Fari nuestro compañero hubiese querido jugar”, informó José Silva, el capitán de Lautaro en sus redes sociales.

“Hacemos este comunicado para evitar cualquier tipo de mal interpretación respecto a la decisión que tomamos”, sentenció el zurdo que se formó en Universidad de Chile.