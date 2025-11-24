Tras goleada frente a Calera: El noble gesto de Fernando Ortiz en la ceremonia de Chamaco Valdés

Tras el triunfo por 4-1 ante Unión La Calera, Colo Colo vivió una jornada más que emotiva. Este lunes se trasladó el cuerpo del ídolo Francisco Valdés al Mausoleo de “Los Viejos Cracks”. Ceremonia que contó con la participación de la familia, dirigentes de ByN y hasta referentes como Carlos Caszely.

Los hinchas también se hicieron presentes y entregaron un apoyo al legendario “Chamaco”. Pero al cierre de la jornada en el Cementerio General hubo una visita que sorprendió a todos. Es que de forma inesperada llegó el entrenador Fernando Ortiz.

El “Tano” fue sin indumentaria de los albos, pero de inmediato fue reconocido por los hinchas. “Me siento orgulloso de pertenecer a está institución. Yo no soy nada, pero es lindo aportar su granito de arena. Me pone bien como ser humano”, enfatizó de entrada.

“No me deja de sorprender la magnitud que tiene a nivel nacional. Pareciera que uno habla por hablar, pero identifica que es un equipo de gran historia y el más grande del país”, sentenció el DT que asistió a la cita tras el contundente triunfo sobre los cementeros.

A la ceremonia también asistió todo su cuerpo técnico y jugadores como Esteban Pavez. Sin embargo, el ex capitán decidió no hablar con la prensa para evitar nuevas polémicas.

