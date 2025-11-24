Un emotivo lunes tuvo Colo Colo en el Cementerio General. Esto debido a que Francisco Valdés fue trasladado hasta el mausoleo de Los Viejos Cracks. Ceremonia que contó con dirigente y leyendas del club como Carlos Caszely.

“Chamaco querido, los garreros jamás te olvidarán”, se entonó de parte de los hinchas que asistieron a la ceremonia. Sin embargo, también hubo participación del plantel estelar y esto fue con Esteban Pavez que fue el único jugador que llegó a la cita.

ver también Tras goleada frente a Calera: El noble gesto de Fernando Ortiz en la ceremonia de Chamaco Valdés

Pese a los cuestionamientos por sus declaraciones y que ha estado cortado por Fernando Ortiz, el “Huesi” llegó al Cementerio General y participó de la ceremonia. Incluso llegó antes que el entrenador tras la práctica matutina de este inicio de semana.

¿Qué hizo Esteban Pavez?

Ahora uno de los momentos más complicados fue al ser mencionado públicamente. Por lo ocurrido en sus últimas entrevistas, hubo una división entre hinchas que pifiearon a Esteban Pavez mientras otros entregaron su apoyo al todavía capitán de los albos.

ver también “No estás ni para la banca”: Revelan que Ortiz le dio el tiro de gracia a emblemático jugador de Colo Colo

Pese a ello, se apreció en la cámara de Redgol que se mantuvo firme en su lugar y demostró su compromiso con Colo Colo. A tal punto que fue parte del grupo que cargó a Chamaco Valdés hasta su nueva ubicación en el mausoleo de los albos. Incluso tuvo la mejor disposición para compartir con los forofos y hasta se tomó varias fotografías antes de retirarse del recinto.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, y para evitar nuevas polémicas, declinó hablar con la prensa. Por lo que todavía sigue pendiente su aclaración tras su mención a Universidad Católica y la comparación que hizo con Colo Colo.