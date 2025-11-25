Universidad de Chile ha luchado toda su historia con el tema del estadio propio, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que mueve a lo largo de todo el país.

En ese sentido, fue el ex presidente de Azul Azul, Federico Valdés, quien contó la vez que tuvieron un acuerdo con un alcalde de una comuna, que finalmente fracasó: La Cisterna.

Fue en un nuevo capítulo de El Gerente -el podcast de The Clinic conducido por Ian Mac Niven y Nelson Osses-, donde Federico Valdés confirmó que tuvieron un acuerdo imporante, pero que se esfumó al no saber guardar el secreto.

“Fue lo que mató el proyecto”, señaló el mandamás de ese tiempo, quien apuntó que el proyecto se filtró por la prensa y que el Concejo Municipal lo liquidó por completo.

¿Qué pasó con el estadio de la U en La Cisterna?

Federico Valdés, con los años que han pasado, contó la historia de cómo fracasaron con el proyecto estadio para Universidad de Chile en su gestión: “Incluso hablamos de los números con el alcalde de La Cisterna, que era fanático de la U”.

“Yo me acuerdo exactamente que fue un lunes. Cerramos; este es el tamaño del estadio y esto es lo que la U va a pagar por tantos años. Los detalles fueron básicamente acordados”, explicó.

Fue el momento en que esta íntima conversación fue filtrada a los medios de comunicación, alertando al Concejo Municipal, quienes pusieron de inmediato los reparos.

“Lo que seguía era hablar con de las bondades del proyecto con los integrantes del Concejo. Pero el alcalde lo tiró por los medios y el Concejo firmó un acuerdo para que no se construyera el estadio de la U. Ahí quedó cerrado el tema”, recordó.

