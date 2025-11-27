La información remeció la actualidad del fútbol nacional y la selección chilena: Nicolás Córdova se prepara para seguir como interino en la banca de La Roja durante el 2026, ante el deseo que Manuel Pellegrini asuma la competencia por los puntos en 2027.

Así las cosas, Córdova tendrá la misión de reestructurar los cimientos la selección chilena camino al Mundial 2030, sólo en amistosos, para así entregarle la posta a Pellegrini ya pensando en la Copa América y eliminatorias. En caso que el ingeniero así lo decida.

En el recuento, Córdova debutó como DT de la selección chilena adulta en noviembre de 2023, tras la renuncia de Eduardo Berizzo. Días después, el entrenador nacional dirigió en la derrota por 1-0 contra Ecuador en Quito, por eliminatorias al Mundial 2026.

Ya en 2025, la eliminación de La Roja por clasificatorias sentenció la merecida salida de Ricardo Gareca. Restando dos fecha, Córdova volvió a ponerse el buzo y encabezó a Chile con derrota 3-0 ante Brasil y empate sin goles (0-0) ante Uruguay en Santiago.

ver también Confirman reunión entre la selección chilena y Manuel Pellegrini: polémica respuesta del ingeniero a La Roja

Córdova en La Roja: tiene cinco partidos y medio

Acá hay un punto: no consideraremos el triunfo 2-1 contra Perú en octubre pasado, pues Córdova hizo la nómina, pero el duelo amistoso lo dirigió Sebastián Miranda debido a que el interino titular se encontraba con La Roja sub 20 en el Mundial de la categoría.

Córdova como interino: 46,66% de rendimiento más una ayudita de Seba Miranda.

Publicidad

Publicidad

Hace unas semanas, de vuelta Córdova en la banca, Chile venció por 2-0 a Rusia y por 2-1 a Perú en Sochi. Y así La Roja espera por un 2026 más esperanzador.

En total, Nicolás Córdova ha dirigido en cinco partidos a la selección chilena con dos triunfos, un empate y dos derrotas. El registro consta de cuatro goles anotados y cinco recibidos. Contra Rusia Nico Córdova llegó al gol con las conquistas de Gonzalo Tapia y Ben Brereton, mientras Felipe Loyola y Darío Osorio anotaron contra Perú en el último encuentro.

ver también Nicolás Córdova se alista a liderar la selección chilena por toda la temporada 2026

De esta forma, Nicolás Córdova se mantendría como entrenador interino de la selección chilena adulta, comenzando el 2026 con un 46,66% de rendimiento.

Publicidad

Publicidad

Nicolás Córdova como interino en La Roja

Ecuador 1 – 0 Chile (eliminatorias)

Brasil 3 – 0 Chile (eliminatorias)

Chile 0 – 0 Uruguay (eliminatorias)

Chile 2 – 1 Perú (amistoso) * Dirigió Sebastián Miranda

Rusia 0 – 2 Chile (amistoso)

Chile 2 – 1 Perú (amistoso)