El nombre de Manuel Pellegrini sigue rondando como la gran carta para la selección chilena, pensando en liderar el nuevo proyecto con miras al Mundial 2030.

Si bien en España se habla de la renovación del técnico chileno en Real Betis, hasta 2027, esto abre la esperanza para que el ex jugador de Universidad de Chile lidera al a Roja en las Eliminatorias.

Una información que explicaron en DSports Chile, donde apuntan a que Pellegrino se reunión con personeros de la selección en Sevilla y donde ya hay una especie de acuerdo para el inicio de ese proceso.

En ese sentido, el interinato de Nicolás Córdova se extenderá por todo el 2026, armando el proyecto para el arribo de Manuel Pellegrini, teniendo en cuenta de que sólo habrá duelos amistosos.

Nicolás Córdova puede extender su vínculo como el DT interino de la Roja. Foto: Sipa/Photosport

¿Cómo será el plan de arribo de Pellegrini a la Roja en 2027?

Manuel Pellegrini acelera por ser el próximo técnico de la selección chilena, pero a contar de 2027, una vez que se ponga final a su nuevo contrato con Real Betis en España.

“El proyecto 2030 con la selección chilena; es inminente que Manuel Pellegrini va a firmar la renovación una sola temporada en Betis”, detalló el periodista Marco Escobar.

Por lo mismo, para el año que viene, la idea es mantener el interinato de Nicolás Córdova, preparando a un plantel de jugadores para el arribo de Manuel Pellegrini.

“Digo 2030 porque lo más probable que Nicolás Córdova trabaje todo 2026 y a partir de 2027 está la opción más latente que Pellegrini sea el técnico de la selección chilena, en el año que se va a empezar a jugar por los puntos”, cerró.

